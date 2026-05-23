صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲ خرداد) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه و ارتفاعات سمنان بارش‌ها به صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه (۳ خرداد) و دوشنبه (۴ خرداد) نیز در برخی مناطق شمال غرب کشور و ارتفاعات رشته‌کوه البرز، رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد.

ضیائیان بیان کرد: امروز در مناطق شرقی، روز یکشنبه در نیمه غربی، دوشنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و روز سه‌شنبه (۵ خرداد) نیز در مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شرق کشور، در برخی ساعات به‌سبب وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: آسمان تهران امروز (۲ خرداد) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد رخ می‌دهد. حداقل و حداکثر دمای پایتخت نیز ۱۵ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: نیمه جنوبی و غربی استان تهران تا بعدازظهر امروز در بعضی ساعات با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.