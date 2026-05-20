به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج ارزیابی‌های مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ۲ بخش عنوان برتر کشوری را به دست آورد.

بر این اساس، این اداره‌کل موفق شد رتبه برتر در میان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های کشور و نیز رتبه برتر شورای هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سطح ملی کسب کند.

این ارزیابی با هدف سنجش شاخص‌های عملکردی، میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی و هماهنگی بین‌دستگاهی انجام شده است.

کسب این عناوین، نشان‌دهنده عملکرد مؤثر اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و تعامل سازنده با دستگاه‌های تابعه در سطح استان است.