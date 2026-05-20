به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای کشف و خنثی‌سازی مهمات، موشک‌ها و پرنده‌های انتحاری عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان،طی انجام بیش ۲۵۰ مورد عملیات خنثی سازی و انهدام، بخشی از عملکرد نیروهای متخصص و مجاهد دریگان کشف و خنثی‌سازی و گردان تخریب سپاه امام سجاد(ع) اطلاع‌رسانی شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای تخصصی این یگان موفق شدند بیش از ۶۰۰ عدد بمبلت را که در جریان بمباران‌های هوایی جنگنده‌های متخاصم و با هدف آلوده‌سازی برخی مکان‌های حساس و مهم استان به‌صورت مین‌ریزی هوایی و با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در چند نقطه پراکنده شده بود، کشف و خنثی کنند.

همچنین در این عملیات‌ها، انواع موشک‌های کروز از جمله مدل‌های GASSM و تاماهاوک و نیز موشک‌های پرتابی از جنگنده‌ها مانند GBU و BLU که در اثر اصابت به برخی مکان‌های حساس عمل نکرده یا دچار نقص عملکرد و انفجار ناقص شده بودند، شناسایی و خنثی‌سازی شدند.

در بخش دیگری از این اقدامات، بیش از ۱۲۵ فروند انواع پرنده انتحاری شامل اوربیتر، هاروپ و لوکاس کشف و خنثی شد.

علاوه بر این، بسیاری از اقلام و تجهیزات الکترونیکی که توسط دشمن برای اهداف مختلف در دریا و خشکی رها شده بود نیز توسط نیروهای متخصص شناسایی و جمع‌آوری شده است.

با توجه به تداوم این عملیات‌ها، اعلام شده است که اخبار و اطلاعات تکمیلی در آینده به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.