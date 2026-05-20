به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی، در جلسه شورای راهبری برنامه اقدام مشترک مدیریت محله‌محور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ‌های تحمیلی، بر استفاده از ظرفیت محله‌محوری برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد.

پورعلی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو در خصوص ذخیره آب به میزان یک سد از طریق صرفه‌جویی مردم، افزود: رئیس‌جمهور به دلیل حضور در حوزه کارهای جهادی و تجربه ساخت خانه‌های بهداشت، تأکید ویژه‌ای به بحث محله‌محوری و اقدامات گروه‌های جهادی دارد که در این راستا، وزارت کشور نیز مکلف به سازماندهی بحث محله‌محوری شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان ادامه داد: با این طرح، از ظرفیت محلات به عنوان یک لایه جدید در بحث مشارکت مردم استفاده می‌شود و امروز شاهد فعالیت گروه‌های مختلف بسیج، بهزیستی، کمیته امداد، وزارت ارشاد، علوم پزشکی و شهرداری و هلال‌احمر به صورت سازمان‌یافته در محلات هستیم که بر اساس مأموریت‌هایشان به مداخله می‌پردازند.

جنگ اصلی، تاب‌آوری اجتماعی بود

پورعلی با اشاره به ابلاغ الزامی در حوزه مصرف برق، آب و گاز با توجه به آسیب وارده به این حوزه در جنگ اخیر، افزود: در این جنگ، خسارت به زیرساخت‌ها در حد کنترل شده بود ولی نتیجه خود را به جنگ دیگری یعنی تاب‌آوری اجتماعی، انتقال داد زیرا جنگ تاب‌آوری برای شکستن اراده مردم و جوامع صورت می‌گیرد در حالی که ملت ما ۸۰ شبانه‌روز در خیابان‌ها حضور دارند.

وی یادآور شد: سابقه ندارد در تاریخ ملتی، مردم ۸۰ شبانه‌روز در شهر و روستا، پای کار کشورشان باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در ادامه با بیان اینکه جلسه‌ای در وزارت کشور با حضور دست‌اندرکاران سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار شد، اظهار داشت: به موازات بحث‌های فنی و تکنولوژیکی، یکی از راه‌حل‌های مهم برای کنترل ناترازی مضاعف ناشی از جنگ، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌یافته در درون محلات است.

اجرای طرح‌های ملی صبا، همیار گاز و همیار آب

پورعلی با اشاره به اجرای طرح ملی صبا در حوزه برق، همیار گاز در حوزه گاز و حوزه آب که در سطح ملی و استان‌ها در حال انجام است، ادامه داد: خروجی این اقدامات ممکن است صرفه‌جویی و ذخیره آب به میزان یک سد دیگر باشد اما با وجود گروه‌هایی که در سطح محلات کار می‌کنند، در کنار اقداماتی مانند هوشمندسازی کنتورها و برخورد با مشترکین پرمصرف، با وجود مردم آگاه و همکار، قطعاً صرفه‌جویی و کاهش مصرف مؤثری رقم خواهد خورد.

طرح‌های محله‌محور باید به دور از زبان فنی و متناسب با نگاه مردم باشد

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، طرح‌های محله‌محور و سایر طرح‌های ملی این حوزه باید به دور از زبان فنی بوده و به نوعی متناسب با نگاه مردم باشد.

پورعلی افزود: اقدامات فنی همزمان با فرهنگ‌سازی به فعال‌سازی کنش‌های محله‌ای کمک می‌کند و مردم در این طرح‌ها مشارکت خواهند داشت.

پورعلی خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی در این زمینه، اصلاح رفتار مصرفی با کمک نیروهای سازمان‌یافته محلات است که با اختصاص اعتبارات در این حوزه و با توجه به ظرفیت‌های ویژه‌ای مانند مساجد و گروه‌های جهادی، می‌توان اقدامات مؤثری برای مشارکت مردم انجام داد.