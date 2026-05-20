معاون وزیر: ارتقای کیفیت آموزش بدون توجه به منزلت معلمان شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده، عصر چهارشنبه، در نشست تخصصی با مدیران مدارس و معلمان ابتدایی لرستان، بر سه محور اصلی اهمیت دوره ابتدایی، نقش محوری معلمان و جایگاه مدرسه در کیفیتبخشی به آموزش تأکید کرد.
اهمیت بنیادین دوره ابتدایی
حکیمزاده با بیان اینکه آموزش ابتدایی، زیربنای نظام تعلیم و تربیت است، اظهار کرد: این دوره، مهمترین مقطع برای شکلگیری شخصیت، مهارت، نگرش و مسیر آینده دانشآموزان محسوب میشود.
وی ادامه داد: هر میزان سرمایهگذاری فکری، انسانی و مدیریتی در این بخش صورت گیرد، آثار آن در همه سطوح آموزشی و تربیتی کشور نمایان خواهد شد.
نقش محوری معلمان ابتدایی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه معلمان ابتدایی در خط مقدم تربیت نسل آینده قرار دارند، افزود: نقش معلم در این مقطع صرفاً انتقال مفاهیم درسی نیست، بلکه معلم ابتدایی در شکلدهی به هویت، اعتماد به نفس، مهارتهای ارتباطی و پایههای شخصیتی دانشآموزان نقشی تعیینکننده دارد.
وی ادامه داد: از همین رو، ارتقای کیفیت در این بخش بدون توجه جدی به منزلت، توانمندسازی و پشتیبانی از معلمان امکانپذیر نخواهد بود.
جایگاه مدرسه در کیفیتبخشی به آموزش
حکیمزاده مدرسه را کانون اصلی شکلگیری کیفیت آموزشی دانست و تصریح کرد: هر نوع تحول ماندگار در نظام تعلیم و تربیت، باید از درون مدرسه آغاز شود؛ جایی که مدیر، معلم، دانشآموز و خانواده در تعامل مستقیم قرار دارند و بستر واقعی اجرای سیاستهای آموزشی و تربیتی در آن شکل میگیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه، با قدردانی از مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش لرستان، رویکرد پیگیرانه، میدانی و مسئلهمحور مدیرکل آموزش و پرورش استان را در توجه به مسائل آموزش ابتدایی، تعامل با مدارس و پیگیری دغدغههای معلمان، قابل توجه توصیف کرد.
حکیمزاده با اشاره به فضای کاری حاکم بر آموزش و پرورش لرستان، بر این نکته تأکید داشت که هرجا مدیریت استانی با نگاه تخصصی، همراهی بدنه آموزشی و حضور مؤثر در میدان همراه باشد، زمینه برای اجرای بهتر برنامهها و دستیابی به نتایج مطلوبتر فراهم میشود.
مؤلفههای شتاببخش به بهبود کیفیت آموزش ابتدایی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش عملکرد مدیریت آموزش و پرورش لرستان را در ایجاد همافزایی میان مدیران، معلمان و بخشهای مختلف آموزشی مثبت ارزیابی کرد و این نوع هماهنگی را یکی از عوامل مهم در پیشبرد سیاستهای حوزه ابتدایی دانست.
به گفته وی، توجه به مسائل مدرسه، شنیدن دغدغههای معلمان و نگاه حمایتی به فرایندهای آموزشی، از جمله مؤلفههایی است که میتواند به بهبود کیفیت آموزش ابتدایی در استانها شتاب بیشتری بدهد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه، ضمن اشاره به ظرفیتهای انسانی و حرفهای موجود در استان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این رویکرد و تقویت همکاری میان سطوح مختلف مدیریتی، آموزش و پرورش لرستان بتواند در حوزه آموزش ابتدایی، بیش از پیش به الگویی موفق در زمینه کیفیتبخشی آموزشی، تقویت مدیریت مدرسهمحور و توجه به نقش معلمان تبدیل شود.
نظر شما