نقش آفرینی هیئات‌ مذهبی فارس در تقویت امید اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی فارس با اشاره به جایگاه مردمی هیأت اظهار کرد: هیأتهای مذهبی در سالهای اخیر و بهویژه در شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی بحرانها نشان دادهاند که یکی از مهمترین ظرفیتهای اجتماعی کشور محسوب میشوند.
وی افزود: این مجموعههای مردمی صرفاً محدود به ایام خاص مذهبی مانند محرم و صفر نیستند، بلکه در طول سال به عنوان پایگاههای فعال فرهنگی، اجتماعی و دینی در سطح محلات و شهرها فعالیت میکنند و نقش مهمی در ارتباط مستقیم با مردم دارند.
محمدیان با بیان اینکه هیئات مذهبی بخشی از سرمایه اجتماعی پایدار کشور هستند، گفت: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مجموعهها نشاندهنده عمق پیوند جامعه با فرهنگ اهلبیت(ع) و همچنین ظرفیت بالای مشارکت مردمی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس ادامه داد: در سالهای اخیر تجربههای موفقی از حضور هیأتها در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شکل گرفته است؛ به گونهای که این مجموعهها در بسیاری از مواقع به عنوان بازوی اجتماعی در کنار مردم و نهادهای فرهنگی عمل کردهاند.
وی با اشاره به شرایط پیچیده و تحولات اجتماعی در جامعه تصریح کرد: در چنین فضایی، نقش هیأت مذهبی در افزایش همبستگی اجتماعی، کاهش آسیبها و تقویت روحیه امید در جامعه بیش از گذشته اهمیت دارد و باید این ظرفیت به صورت هدفمند تقویت شود.
محمدیان همچنین با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان هیئات مذهبی استان گفت: اگر این مجموعهها با برنامهریزی منسجم و همافزایی حرکت کنند، میتوانند اثرگذاری بیشتری در حوزه فرهنگ عمومی و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی داشته باشند.
وی اضافه کرد: هیئات مذهبی باید به عنوان یک جریان زنده و پویا در جامعه دیده شوند؛ جریانی که علاوه بر حفظ شعائر دینی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حتی خدماتی نیز نقشآفرین است و میتواند در شرایط مختلف، پشتوانهای برای جامعه باشد.
رئیس شورای هیئات مذهبی فارس در ادامه با اشاره به نقش هیأتها در تقویت ارتباطات مردمی گفت: این مجموعهها به دلیل مردمی بودن و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و دینی دارند و میتوانند در تحقق اهداف جهاد تبیین نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: باید نگاه به هیئات مذهبی از یک ساختار صرفاً مناسبتی فراتر رفته و آنها را به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرهنگی و اجتماعی کشور در نظر گرفت؛ چرا که این مجموعهها میتوانند در مسیر تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نقشآفرین باشند.
نظر شما