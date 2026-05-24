هاجری: حمایت از تولید ملی باید در شهرداری شیراز با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا هاجری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و ملی از جمله شهادت امام محمدباقر(ع)، هفته امامت و ولایت، ایام اعتکاف و سوم خرداد، روز مقاومت و آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت و هویت ایرانی-اسلامی همواره پشتوانه اقتدار کشور بوده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در زمینه صیانت از زبان فارسی در مکاتبات اداری افزود: با گذشت چند سال از تصویب این طرح، همچنان استفاده از واژگان بیگانه در برخی مکاتبات و طرحها مشاهده میشود که این موضوع نیازمند بازنگری و جدیت بیشتر در اجراست.
هاجری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از تولید ملی گفت: در تمامی خریدهای شهرداری و شورا باید اولویت با کالاهای ساخت داخل و محصولات دانشبنیان باشد، چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون حمایت عملی از تولید ملی ممکن نخواهد بود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای بومی در مدیریت شهری تصریح کرد: سپردن برخی طرحهای شهری به شرکتهای غیر بومی در حالی است که شیراز و فارس از نیروهای متخصص و توانمند بسیاری برخوردارند و باید از این ظرفیتها بیش از پیش استفاده شود.
وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار تأکید کرد و گفت: شهدا سرمایههای معنوی جامعه هستند و مدیریت شهری باید در حوزه نگهداری و توسعه گلزار شهدا و یادمانهای مرتبط، نقش فعالتری ایفا کند.
هاجری در ادامه با طرح پیشنهاد «کالابرگ فرهنگی» اظهار کرد: همانطور که دولت در حوزه معیشت کالابرگ حمایتی ارائه میدهد، میتوان برای حوزه فرهنگ نیز چنین سازوکاری تعریف کرد تا خرید کتاب، محصولات فرهنگی و استفاده از خدمات هنری و گردشگری تسهیل شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در پایان تأکید کرد: تقویت هویت فرهنگی، حمایت از تولید داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی باید بهعنوان یک راهبرد جدی در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
