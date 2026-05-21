  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

انگلیس هم کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

انگلیس هم کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

انتشار یک ویدئوی جنجالی از رفتار غیر انسانی وزیر صهیونیست با فعالان ناوگان صمود باعث شد انگلیس نیز کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس اعلام کرد که امروز پنجشنبه کاردار سفارت رژیم صهیونیستی را در پی انتشار یک ویدئو از نحوه برخورد ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود احضار کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه انگلیس تاکید کرد: این نحوه رفتار ساده ترین معیارهای احترام به انسانیت را زیر پا می گذارد. ما نسبت به شرایط بازداشت سرنشینان این ناوگان که در کلیپ مذکور مشخص است احساس نگرانی کرده و از مقامات اسرائیلی توضیح خواستیم.

پیشتر نیز وزیر خارجه اسپانیا در واکنش به انتشار تصاویری از برخورد غیرانسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود اعلام کرد: ورود «بن‌گویر» به اسپانیا ممنوع است. ما یادداشتی اعتراضی به کاردار (رژیم) اسرائیل در مورد بازداشت فعالان ناوگان صمود تحویل دادیم.

همچنین گزارش شده که لهستان نیز کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرده است.

کد مطلب 6836927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای اروپایی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شزمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از مهر ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون در جنگ غزه تسلیحات رژیم کودک کش صهیونیستی را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد. اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد و از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد. تصاویر وزیر تندوری رژیم اسرائیل در بندر اشدود که شخصا فعالان دست‌بندزدهٔ کاروان بشردوستانه «کمک به غزه» (که بسیاری از آنها شهروندان اروپایی هستند) را تحقیر می‌کند، عمیقاً تکان‌دهنده است. این تصاویر، خاطره‌های تلخ تاریخی را زنده می‌کند.
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      زمان آن رسیده کشورهای اروپایی جنایتکار همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند. زمان آن رسیده کشورهای عربی جنایتکار همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها