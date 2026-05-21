انگلیس هم کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس اعلام کرد که امروز پنجشنبه کاردار سفارت رژیم صهیونیستی را در پی انتشار یک ویدئو از نحوه برخورد ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود احضار کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه انگلیس تاکید کرد: این نحوه رفتار ساده ترین معیارهای احترام به انسانیت را زیر پا می گذارد. ما نسبت به شرایط بازداشت سرنشینان این ناوگان که در کلیپ مذکور مشخص است احساس نگرانی کرده و از مقامات اسرائیلی توضیح خواستیم.

پیشتر نیز وزیر خارجه اسپانیا در واکنش به انتشار تصاویری از برخورد غیرانسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود اعلام کرد: ورود «بن‌گویر» به اسپانیا ممنوع است. ما یادداشتی اعتراضی به کاردار (رژیم) اسرائیل در مورد بازداشت فعالان ناوگان صمود تحویل دادیم.

همچنین گزارش شده که لهستان نیز کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرده است.