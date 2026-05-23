به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، افشاگری چندین تن از سرنشینان ناوگان جهانی صمود موجی از اتهامات جدی علیه رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته زیرا در این افشاگری ها به موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و اذیت و آزار جنسی پس از توقیف قایق‌های عازم نوار غزه در آب‌های بین‌المللی و بازداشت سرنشینان آن اشاره شده است.

فعالان اروپایی در مصاحبه با الجزیره مباشر، جزئیاتی از حضور در زندان شناور رژیم صهیونیستی را ارائه دادند. آنها تصریح کردند که علاوه بر آزار جسمی و روحی طی چندین روز در معرض ضرب و شتم، برهنه شدن و محرومیت از آب، غذا و خواب قرار گرفته‌اند.

سابرینا فعال فرانسوی و یکی از شرکت‌کنندگان در ناوگان صمود تصریح کرد، گفت نظامیان صهیونیست از لحظه انتقال آنها به زندان شناور با خشونت شدید رفتار کردند. این اشغالگران، آنها را مجبور کردند در شرایط سخت روی زمین بنشینند و قبل از مصادره گذرنامه‌هایشان و انتقال به کانتینرهای فلزی تیره به عنوان زندان‌های موقت مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.

وی اضافه کرد، ۱۸۵ تن از فعالان هر کدام در داخل آن کانتینرها مورد شکنجه‌های متفاوتی قرار گرفتند و خودش بدون هیچ توضیحی از سوی سربازان یا پرسنل پزشکی از سمت گردن شاهد تزریق آمپول بود.

سابرینا بیان کرد، افشاگری های پزشکانی که در این ناوگان حضور داشتند نشان می‌دهد ده‌ها زندانی علاوه بر اذیت و آزار جنسی دچار جراحات و ضربات مختلفی از جمله شکستگی، ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آسیب به سر شده‌اند.

وی ادامه داد، آنچه در طول بازداشت تجربه کرده، باعث شده است که رنج فلسطینیان در زندان‌های رژیم صهیونیستی را دوباره مرور کند.

از سوی دیگر، فوزی الشحی یکی دیگر از فعالان حامی فلسطین بیان کرد، من شخصاً بیش از ۵۰ ساعت بدون آب ماندم و به دلیل ازدحام جمعیت و ترس از شلیک گلوله‌های پلاستیکی و مواد بی‌حس‌کننده مجبور به ایستادن در شب شده است. در یک مقطع، بازداشت‌شدگان مجبور شدند ساعت‌ها زیر آفتاب سوزان زانو بزنند. جای گاز گرفتن سگ را روی بدن برخی از فعالان دیده است. برخی از آنها احساس می‌کردند که در ساعات پایانی زندگی خود هستند.

سازمان‌دهندگان ناوگان آزادی نیز اعلام کردند که حداقل ۱۵ مورد اذیت و آزاد جنسی، از جمله تجاوز علیه بازداشت‌شدگان در کشتی‌های رژیم صهیونیستی را ثبت کرده‌اند. تعدادی از این فعالان پس از آزادی به دلیل جراحات وارده در جریان حملات مذکور در بیمارستان بستری شدند.

یک منبع حقوقی ایتالیایی نیز گزارش داد که دفتر دادستانی عمومی رم تحقیقاتی را در مورد جرایم احتمالی مربوط به آدم‌ربایی، شکنجه و تجاوز جنسی آغاز کرده است و قرار است در روزهای آینده شهادت چندین فعال را بشنود.