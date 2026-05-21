۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

احضار دیپلمات رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه لهستان

لهستان مقام دیپلمات رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود، احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه لهستان امروز پنجشنبه در اعتراض به رفتار توهین‌آمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان صلح بازداشت‌شده در «ناوگان جهانی صمود» با صدور بیانیه ای تأکید کرد: ما از (رژیم) اسرائیل می‌ خواهیم تا فوراً شهروندان ما را آزاد کرده و با آنها مطابق با استانداردهای بین‌ المللی رفتار کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه لهستان در این خصوص اضافه شده است که به شهروندان این کشور توصیه می شود تا به اراضی اشغالی فلسطین سفر نکنند.

وزارت امور خارجه لهستان افزود: ما اقدامات نمایندگان (رژیم) اسرائیل علیه فعالان ناوگان مقاومت جهانی را محکوم می‌کنیم.

در خبری در همین ارتباط، رسانه صهیونیستی یدیعوت احارانوت اعلام کرد: رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرد که پس از انتشار ویدئوی تحقیرآمیز بازداشت فعالان ناوگان صمود توسط ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی (رژیم صهیونیستی)، سفیر (رژیم) اسرائیل در این کشور را احضار کرده است.

این در حالیست که برخی رسانه ها احضار کاردار این رژیم به وزارت امور خارجه لهستان را تأیید کرده اند.

گفتنی است که تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای اروپایی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شزمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از مهر ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون در جنگ غزه تسلیحات رژیم کودک کش صهیونیستی را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

