فایننشال تایمز: ریاض به دلیل جنگ ایران تحت فشارهای مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز گزارش داد که عربستان سعودی قراردادهای جدید با شرکتهای مشاوره بینالمللی بزرگ را متوقف کرده و برخی از پرداختها را به تعویق انداخته است تا بتواند فشارهای مالی فزاینده مرتبط با جنگ علیه ایران و افزایش هزینههای دولت را مدیریت کند.
بر اساس این گزارش، این اقدامات نشان دهنده فشار فزاینده بر چشمانداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان ولی عهد عربستان است که به شدت به هزینههای عظیم زیرساختی و شرکتهای مشاوره بینالمللی متکی بوده است.
به گفته مدیرانی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی عربستان سعودی به طور غیررسمی تذکر گرفته اند که بدون مجوز ویژه از وزارت دارایی، قراردادهای مشاوره جدید را تأیید نکنند.
بر اساس این گزارش، این تغییر سیاست پس از وقوع جنگ ایران، که نگرانیهایی را در مورد درآمدهای نفتی، امنیت دریایی و آسیبپذیری زیرساختهای منطقهای ایجاد کرد، تسریع شده است.
نظر شما