به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نشست مشترک این سازمان با پلیس راهور فراجا اظهار کرد: در سال گذشته و در سایه تعامل و همکاری بسیار نزدیک این سازمان و پلیس راهور فراجا، اتفاقات و اقدامات بسیار بزرگی در حوزه ایمنی و مدیریت حملونقل جادهای رقم خورد.
وی بیان کرد: در سال جاری نیز هماهنگیها در حوزههای مختلفی همچون اصلاح و ایمنسازی نقاط پرحادثه، شناسایی محورهای پرحادثه جدید و تکمیل پروژههای مشترک ایمنی در راستای ارتقاء عملکرد مجموعههای پلیس راه و بهبود خدمات انتظامی، عملیاتی و کنترل حملونقل جادهای در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش رو بودن سفرهای اربعین حسینی و ضرورت آمادگی کامل در حوزههای زیرساختی و تأمین ناوگان حملونقل عمومی، تأکید کرد: با رفع بخشی از نواقص و کاستیهای موجود در سالهای گذشته، به دنبال ارتقاء خدمات به زائران حسینی هستیم.
اکبری از نصب روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان و ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانهای کشور، خبر داد و با اشاره به اینکه از اربعین سال گذشته تاکنون ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی مسافری کشور افزوده شده است، تصریح کرد: میکوشیم تا پیش از آغاز سفرهای اربعینی سال جاری، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید دیگر از طریق واردات و ظرفیت تولید داخلی، به مجموعه ناوگان فعال در کشور افزوده شود.
رئیس سازمان راهداری ابزار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۵ و با استمرار رویکرد تعاملی با پلیس راهور فراجا، علاوه بر اجرای مصوبات شورای ایمنی حملونقل، ایدهها و طرحهای جدیدی به ویژه با رویکرد ارتقاء بسترهای هوشمندسازی تردد ناوگان حملونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود.
عملکرد حوزههای حملونقل و ترافیک در جریان جنگ
رئیس پلیس راهور فراجا حوزه حملونقل و ترافیک را از پویاترین حوزهها در جریان جنگ رمضان برشمرد که با موفقیت در اجرای مأموریتها، عملکرد مثال زدنی را رقم زده است.
سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تعامل مؤثر سازمان راهداری و حملونقل جادهای و رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: در سال جاری همه تلاش و توان خود را برای ارتقاء ایمنی و حملونقل جادهای کشور به کار میگیریم.
وی با اشاره به سهم بالای ناوگان حملونقل کالا و مسافر در ارتقاء ایمنی حملونقل و ترافیک جادهای، اظهار کرد: با استفاده از سامانههای دادهمحور، میتوان نظارت و کنترل دقیقتر بر ناوگان حملونقل مسافر و در آینده نزدیک نیز بر ناوگان حملونقل کالا را اجرایی و عملیاتی کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: افزایش بسیار زیاد عملکرد سامانههای هوشمند حملونقل جادهای، نقش زیادی در مدیریت بهینه تردد وسایل نقلیه در سطح راهها ایفا کرده است.
سردار حسینی با اشاره به ضرورت آمادگی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، افزود: استمرار تعامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا و اصلاح زیرساختها در عمق محورهای مواصلاتی با هدف ایمنسازی و کاهش آمار تصادفات جادهای موجب خدماتدهی بهینه به زائران حسینی خواهد شد.
