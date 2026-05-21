خشم جهانی از رفتار وزیر صهیونیست؛ از محکومیت تا احضار سفرای رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بسیاری از کشورهای جهان رفتار غیر انسانی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با حامیان فلسطین در ناوگان صمود را محکوم و تعدادی نیز سفرای این رژیم را احضار کردند.

در همین راستا جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد که کشورش سفیر تل آویو در رم را احضار کرده تا در مورد بدرفتاری با فعالان ناوگان آزادی، از جمله شهروندان ایتالیایی‌ توضیح بخواهد.

ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه نیز درخواست کرد که سفیر تل آویو در پاریس احضار شود. او همچنین خواستار آزادی فوری شهروندان فرانسوی شرکت کننده در ناوگان صمود شد.

خوزه مانوئل آلوارس وزیر امور خارجه اسپانیا کاردار رژیم را احضار کرد تا به رفتار وحشیانه و تحقیرآمیز با فعالان ناوگان صمود اعتراض کند.

در همین رابطه نخست وزیر هلند نیز گفت که بدرفتاری تل آویو با فعالان ناوگان جهانی صمود به سطح غیرانسانی و غیرقابل قبولی رسیده است و سفیر اسرائیل به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.

بلژیک نیز سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد تا اعتراص خود را نسبت به رفتار غیرقابل قبول بن گویر و ارتش اشغالگر با فعالان ناوگان صمود اعلام کند.

وزارت امور خارجه پرتغال نیز رفتار بن گویر با فعالان ناوگان مذکور را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأیید کرد که کاردار اسرائیل را برای اعتراض نسبت به این موضوع احضار کرده و خواستار توضیح شده است.

ترکیه استفاده بن گویر از خشونت کلامی و فیزیکی علیه شرکت‌کنندگان در ناوگان صمود را محکوم کرد.

استفان زایبرت، سفیر آلمان در اراضی اشغالی، بدرفتاری بن گویر با فعالان ناوگان صمود را محکوم کرد. او تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاده رفتاری کاملاً غیرقابل قبول و ناسازگار با ارزش‌های اساسی آلمان است.

وزیر امور خارجه انگلیس نیز رژیم صهیونیستی را به دلیل بدرفتاری با فعالان حامی فلسطین به نقض اساسی‌ترین استانداردهای انسانی متهم کرد. لندن نیز کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

اسلوونی، ایرلند، یونان، کلمبیا، لهستان، فنلاند و سوئیس نیز از دیگر کشورهایی بودند که این رفتار را محکوم کردند.

وزیر امور خارجه اتریش نیز رفتار بن گویر را غیرقابل قبول دانست و گفت: وین رسماً اعتراض خود را به سفیر رژیم اسرائیل ارائه کرده است.