۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

کشف ۲۰ تن آرد احتکار شده در مراغه

مراغه- فرمانده سپاه مراغه از کشف ۲۰ تن آرد احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی حیدری روز سه شنبه گفت: ۲۰ تن آرد در بررسی‌های صورت گرفته از یک بازرس حوزه آرد و نان کشف شده است.

وی اضافه کرد:فرمانداری باید در انتخاب بازرسان و عوامل مرتبط با حوزه آرد و نان دقت، حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشد تا افراد فاقد صلاحیت و سودجو نتوانند به اعتماد مردم لطمه وارد کنند.

سرهنگ حیدری با تاکید بر ادامه برخوردهای قاطع با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: سپاه و بسیج هر جایی که مردم با مشکل، فساد، رانت، احتکار و تضییع حقوق عمومی مواجه باشند بدون تعارف و با قدرت وارد عمل خواهند شد و اجازه جولان به سودجویان و مفسدان داده نخواهد شد.

وی گفت: امنیت اقتصادی و آرامش سفره مردم خط‌ قرمز سپاه است و برخورد با اخلالگران این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

