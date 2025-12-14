  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

استاندار بوشهر: پروانه احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: برای احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان، پروانه احداث صادر شده و امیدوارم طی ۲ سال آینده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وارد مدار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه با حضور در یکی از ساختگاه‌های احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان تنگستان، از نزدیک در جریان روند احداث نیروگاه‌های ۳ مگاواتی قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این بازدید اظهار داشت: مجموع نیروگاه‌هایی که توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در استان بوشهر در حال اجراست، ۳۰ نیروگاه است که ۲۶ نیروگاه ۳ مگاواتی و ۴ نیروگاه ۶ مگاواتی را شامل می‌شود.

زارع تصریح کرد: در مجموع این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۱۰۲ مگاوات در دست اجراست که طبق پیشرفت حاصل شده و قول پیمانکاران، تا اواخرِ سال جاری وارد چرخه بهره‌برداری خواهند شد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طی یکسال اخیر روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان بوشهر شتاب گرفته و با رشد ۱۴ برابری به ۷۰ مگاوات افزایش یافته و تا پایان سال نیز ۱۵۰ مگاوات دیگر وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

زارع یادآور شد: با تلاش صورت گرفته، برای احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان، پروانه احداث صادر شده و امیدوارم طی ۲ سال آینده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وارد مدار شوند.

