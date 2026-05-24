اوکراین مدعی حمله موشکی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مقامات نظامی اوکراین مدعی شدند که کی‌یف، پایتخت این کشور هدف حمله موشک های بالستیک روسیه قرار گرفته است.

براساس این گزارش، انفجارهای مهیبی کی یف را لرزاند.

این خبرگزاری افزود که کی‌یف هدف حمله موشکی گسترده ای قرار گرفته است.

تاکنون جزییات بیشتری از تعداد موشک های شلیک شده و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس‌های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

وی وعده داده بود که در روزهای نخست ریاست جمهوری اش، به جنگ روسیه و اوکراین پایان خواهد داد.