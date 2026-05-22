به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: امروز حتی کارشناسان آمریکایی نیز اذعان دارند که ارزش راهبردی تنگه هرمز برای ایران، در برخی ابعاد از موضوع انرژی هسته‌ای نیز بیشتر است؛ چرا که حدود ۲۰ درصد انرژی دنیا از این مسیر تأمین و جابه‌جا می‌شود و اقتصاد جهانی وابستگی قابل توجهی به این منطقه دارد.

وی افزود: تنگه هرمز یک نعمت الهی برای جمهوری اسلامی ایران است که امروز به دست دلاورمردان نیروهای مسلح کشورمان به شکلی مقتدرانه مدیریت می‌شود.

بدری با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود نسبت به توان ایران دچار اشتباه شدند، بیان کرد: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در شرایط جنگی مدیریت تنگه هرمز را به این شکل در اختیار داشته باشد، قطعاً در تصمیمات نظامی خود بازنگری می‌کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی کشور ما تحت تحریم و فشار قرار می‌گیرد و دشمنان علیه ملت ایران اقدام می‌کنند، طبیعی است که همه کسانی که در این فشارها نقش دارند باید تبعات آن را احساس کنند و دنیا متوجه شود که امنیت منطقه یک مسئله یک‌طرفه نیست.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره منطقه‌ای شدن هرگونه جنگ علیه ایران گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تنگه هرمز است که امروز با مدیریت نیروهای مسلح اعم از نیروی دریایی ارتش و سپاه، به یک ظرفیت بالفعل و اثرگذار تبدیل شده است.

وی همچنین از تدوین طرحی در مجلس درباره مدیریت راهبردی تنگه هرمز خبر داد و عنوان داشت: طرحی ۱۲ ماده‌ای در این زمینه آماده شده که کار کارشناسی آن انجام گرفته و در صورت فراهم شدن شرایط، به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح خواهد شد تا اختیارات و ظرفیت‌های قانونی لازم در اختیار دولت و نیروهای مسلح قرار گیرد.