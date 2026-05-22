علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل این نقشه‌ها، وضعیت جوی استان کهگیلویه و بویراحمد در پنج روز آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد که در بعضی نقاط می‌تواند با گرد و غبار همراه باشد.

وی افزود: در مناطق سردسیر استان نیز شرایط جوی مشابه خواهد بود و آسمان بیشتر صاف است، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و احتمال بروز گرد و غبار وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از روند افزایشی دما در روزهای پیش رو خبر داد و گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا طی روزهای آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین داده‌های ثبت شده، بیشینه دمای هوا در استان به ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما نیز در سردترین نقاط استان به ۱۲.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کرمی اضافه کرد: با توجه به احتمال افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار، شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس در صورت بروز شرایط گرد و غباری، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.