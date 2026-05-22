کشف ۱۴ دستگاه ماینر فاقد مجوز در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر محمدپور، با اشاره به کشف ماینرهای قاچاق در این شهریتان گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ جمهوری با هماهنگی مقام قضائی طی بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز شدند و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

وی ادامه داد: کارشناسان ارزش این دستگاه‌ها را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی جهرم در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس اظهار داشت: هرگونه استفاده غیرمجاز از انرژی برق عمومی برای استخراج ارز دیجیتال، مصداق بارز قاچاق کالا و اتلاف منابع ملی است و پلیس با رصد اطلاعاتی و عملیاتی خود، هوشیارانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.