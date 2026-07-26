به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بنده خدا گفت: در راستای طرح‌های مقابله با انشعابات غیرمجاز و مدیریت بهینه بار شبکه، با تلاش کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کازرون و با همراهی مأموران پلیس آگاهی، یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در یکی از کارگاه‌های صنعتی این شهرستان شناسایی و کشف شد.

وی ادامه داد: در این عملیات که در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش دقیق شبکه صورت گرفت، بازرسان پس از ورود به کارگاه مذکور، موفق به کشف ۲۰ دستگاه ماینر فعال در اتاق ویژه تجهیزات شدند و در بازرسی از بخش دیگری از این محل ۵ دستگاه ماینر دیگر که در وضعیت خاموش قرار داشتند، نیز شناسایی و ضبط گردید.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های فنی صورت گرفته توسط کارشناسان برق، برق مصرفی این تعداد ماینرغیرمجاز معادل ۴۰۰ آمپر به میزان مصرف ۲۵۰ مشترک خانگی می باشد که این مصرف فشار مضاعفی بر شبکه برق منطقه وارد کرده و موجب بروز نوسانات و احتمال آسیب به تجهیزات عمومی و حقوق سایر مشترکان می‌شد.

بنده خدا تصریح کرد: در این عملیات، تمامی دستگاه‌های کشف شده با دستور قضایی جمع‌آوری و پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی و اعمال جرایم بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع شد.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان گرامی درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام گردد.