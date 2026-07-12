به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و با توجه به نارضایتی شهروندان نسبت به کمبود برق، ماموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از دو هفته کار اطلاعاتی، از راه‌اندازی و فعالیت مزرعه بزرگ تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در اطراف روستای "رجا آباد" این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام شده موفق به کشف ۲۰۱ دستگاه تولید و استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز که مالک از برق و گاز شهری استفاده می‌کرده است، شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار ملکی به دارندگان دستگاه‌های ماینر هشدار داد هرگونه نگهداری، خرید، فروش، جابه‌جایی یا بهره‌برداری از ماینر بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد و از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.