حجت الاسلام زارعی: اقتدار ایران سد راه آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان اسلام‌آبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تفسیر آیاتی از سوره مبارکه قلم پرداخت و اظهار کرد: خداوند متعال در این سوره به پیامبر (ص) می‌فرماید که به حرف کسانی که زیاد قسم می‌خورند، عیب‌جو و سخن‌چین هستند و مانع خیر و متجاوز به حقوق دیگرانند، توجه نکند.

وی با بیان اینکه سخن‌چینی و دو به هم‌زنی یک رذیله اخلاقی است، افزود: کسی که حرف دیگران را برای ما می‌آورد، قطعاً حرف ما را هم نزد دیگران بازگو می‌کند. سخن‌چین اعتماد عمومی مردم را از بین می‌برد و کارآمدی جامعه را کاهش می‌دهد؛ او جایگاهی ندارد و سعی می‌کند با تخریب دیگران خود را بالا بکشد.

دلایل روان‌شناختی و اجتماعی رواج شایعه و سخن‌چینی

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در تشریح انگیزه‌های افراد سخن‌چین از منظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی گفت: اولین انگیزه این است که فرد می‌خواهد نقص‌های خود را با تخریب افراد موفق بپوشاند. دلیل دیگر، نیاز به تعلق و قدرت است؛ فرد با اشتراک‌گذاری یک راز یا شایعه سعی دارد وانمود کند اطلاعات مخفی دارد و برای خود قدرت کاذب ایجاد کند.

وی عدم شفافیت نهادها و ارگان‌ها را عامل داغ شدن بازار شایعه دانست و تصریح کرد: وقتی بین رسمیت و واقعیت فاصله باشد و فضای گفتگو و دسترسی به مسئولان پاسخگو کم باشد، سخن‌چینی رواج می‌یابد. همچنین کاهش اضطراب اجتماعی و تخلیه هیجانات و کینه‌های فروخورده از دیگر دلایل پناه بردن افراد به تخریب و سخن‌چینی در جامعه است.

حجت‌الاسلام زارعی با تاکید بر راهکارهای قرآنی و اخلاقی در برابر شایعات بیان کرد: قرآن می‌فرماید اگر فاسقی خبری آورد درباره آن تحقیق کنید. متأسفانه در جامعه ما گاهی حرف دیگران بدون بررسی پذیرفته و مبنای اقدام می‌شود. در روان‌شناسی قاعده‌ای معروف به «قاعده سه فیلتر سقراط» وجود دارد؛ قبل از انتقال هر حرفی باید از خود بپرسیم که آیا از صحت آن مطمئنیم؟ آیا حرف خوبی و از روی خیرخواهی است؟ و آیا شنیدن آن برای مخاطب مفید است یا اعصاب او را به هم می‌ریزد؟

وی تأکید کرد: در برابر سخن‌چین‌ها نباید واکنش هیجانی نشان داد. بهترین راهکار، مواجهه مستقیم و تماس فوری با شخصی است که از او نقل قول شده تا حقیقت روشن شود. از نظر ساختاری نیز باید از مسئولان مطالبه شفافیت کرد؛ مسئولی که در معرض بازخواست است باید کانال مستقیم ارتباط با مردم داشته باشد تا بازار شایعات از بین برود.

جمع‌آوری کمک برای آسیب‌دیدگان «جنگ تحمیلی سوم»

خطیب جمعه اسلام‌آبادغرب در خطبه دوم با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و تقدیر از سخنرانی پیش از خطبه‌های فرمانده سپاه شهرستان، یاد و خاطره شهدای خدمت از جمله مرحوم آیت‌الله رئیسی و همچنین «امام شهید» را گرامی داشت و افزود: در شرایط سخت اقتصادی و در پی آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، بسیاری در همین شهرستان منازل خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب پویش «ایران همدل» در نماز جمعه، از مردم خواست تا با اهدای مبالغ هرچند ناچیز، به آسیب‌دیدگان یاری رسانند.

اقتدار رزمندگان ایران؛ عامل انصراف آمریکا از حمله نظامی

حجت‌الاسلام زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و مفهوم «پیچ تاریخی» اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضانی که توسط آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران به راه افتاد، با درایت امام شهید و قدرت ملی ایرانیان به یک پیشران برای پیشرفت کشور تبدیل شد.

وی افزود: با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل تمام تجهیزات خود را در خاورمیانه مستقر کردند و در وضعیت آستانه جنگ قرار داشتیم، اما ترامپ بارها ضرب‌الاجل‌های حمله خود را به تعویق انداخت. دلیل این عقب‌نشینی این بود که ایران هشدار داد هرگونه جنگ، یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: حمله رزمندگان به زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه و بستن تنگه هرمز، معادلات دشمن را بر هم زد. آمریکایی‌ها شوکه شدند، زیرا فکر نمی‌کردند ملت شجاع ایران تهدیدات خود را عملی کند. آن‌ها دیدند اگر دست از پا خطا کنند، فرزندان شجاع این آب و خاک کل منطقه را به دوران پیش از کشف نفت می‌برند و اقتصاد جهان را فلج می‌کنند. امروز ایران در اوج آمادگی است و کاملاً آماده‌ایم تا پوزه دشمن را به خاک بمالیم.

سفته‌بازی، بلای جان بازار مسکن

حجت‌الاسلام زارعی در پایان با انتقاد از جهش قیمت‌های نجومی در بازار مسکن اظهار کرد: بالا رفتن قیمت مسکن دو دلیل عمده دارد؛ افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سفته‌بازی. سفته‌بازی، دلالی و سوداگری بلای جان اقتصاد این مملکت است.

وی تأکید کرد: مشکل بازار مسکن این است که عده‌ای خانه‌ها را نه برای مصرف، بلکه برای احتکار و فروش به قیمت بالاتر می‌خرند که این امر خانه‌دار شدن را برای جوانان به آرزو تبدیل کرده است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با ارائه راهکار به دولت گفت: دولت باید مصالح تعاونی و ارزان را در اختیار سازندگان قرار دهد و مهم‌تر از آن، بر عایدی سرمایه و منازل مسکونی خالی مالیات‌های سنگین وضع کند تا انگیزه سفته‌بازی از بین برود. در این ایام جابجایی‌ها نیز از مالکان و موجران تقاضا داریم با توجه به شرایط سخت معیشتی، به مستأجران رحم کنند تا خداوند نیز به آن‌ها رحم کند و با همدلی از این گردنه سخت عبور کنیم.