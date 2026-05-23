خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این ایام شاهد تقارن شب های اقتدار و صلابت مردم استان سمنان و سالروز شهادت شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت هستیم شب هایی که ایستادگی جهادی ملت ایران اسلامی با سالروز شهادت افرادی گره خورده که دکترین مقاومت و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خودشان داشتند و مبدع دیپلماسی عزت بودند. کسانی مانند شهید امیر عبدالهیان که استان سمنان به زادگاهی ایشان افتخار می‌کند.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی است که چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت سیزدهم از نزدیک با شهید رئیسی و شهید امیر عبدالهیان و همچنین امرا و سرداران نظامی ارتش و سپاه کار کرده و لذا بهترین شناخت را از وضعیت کنونی دارد او برای سخنرانی در جمع مردم به گرمسار سفر کرد و در جریان این سفر مقابل میکروفون خبرگزاری مهر هم ایستاد.

*حضور باشکوه مردم را در شب های اقتدار چطور دیدید

حضور باشکوه مردم در شب های اقتدار و با صلابت قابل تقدیر است. مردم ما نشان دادند که در هر حالی پشتیبان انقلاب شان خواهند بود.

مردم کار بزرگی کردند. رژیم صهیونیستی با آمریکا دو قدرت هسته ای دنیا، که کشورهای دیگر جرات نمی کردند اسم آنان را ببرند و اگر اسم شان می آید بدن شان می لرزد، در برابر ملت ایران به زانو در آمدند.

ملت ایران دشمنان را به خاک ذلت کشیدند، بسیاری کارشناسان اقتصادی و روابط بین الملل اذعان دارند که قدرت در دنیا جابجا شده است.

*بیشتر توضیح دهید چون این جمله را این روزها زیاد می‌شنویم

امروز نام آمریکا برای همه کشورها به ویژه نیروهای آزادیبخش دنیا، ذلیل و درمانده است. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به ایران حمله کرد اما کاری از پیش نبرد و این هیمنه پوشالی دشمن را برهم ریخت.

درست است که رهبر شهید انقلاب اسلامی را از ما گرفتند اما تا انتقام خون ایشان را نگیریم دست نمی ایستیم، از سوی دیگر ملت ایران اسلامی در برابر دشمنان یک لحظه از پای نخواهد نشست و ترامپ بداند که به دست آزادیخواهان ایران و فرزندان حزب اللهی به درک واصل خواهد شد.

دشمن از ما شهدای بسیاری گرفت به خصوص فرماندهان نظامی کشورمان گوهرهای ارزنده ای بودند، امثال شهید لاریجانی افراد بزرگی بودند اما دشمن باید بداند که ملت ایران با این داغ ها قوی تر می شود.

امثال شهید لاریجانی بارها آرزوی شهادت می کردند و لذا شهادت برای ما آرزو و افتخار است، برکت خون شهدای ما به پیروزی نهایی علیه جبهه کفر منجر خواهد شد.

امروز ترامپ ذلیلانه به چین می رود و سر خم می کند در صورتی که هیچ کشوری را حتی تحویل نمی گرفت اینها نشان می دهد که به برکت ایستادگی ملت ایران اسلامی، مناسبات قدرت در دنیا جابجا شده است.

*نقش مردم را در این ذلت چطور می‌بینید؟

ذلت امروز آمریکا ناشی از ایستادگی ملت ایران اسلامی است آمریکا نه می تواند بجنگد چون توان نظامی ایران را دید و نه می تواند صلح کند زیرا باید شرایط ایران را بپذیرد و این وضعیتی است که امروز آمریکا به آن دچار شده است.

آمریکا می داند که ایران زیربار زور و هیچ شرطی نمی رود ترامپ امروز می داند که حتی وضعیت نه جنگ و نه صلح را هم نمی تواند در قبال ایران ادامه دهد زیرا به لحاظ سیاسی و اقتصادی و ... هزینه تحمیلی به آمریکا سر به فلک می کشد.

آمریکا می داند آنکه تاب مقاومت بالاتری داشته باشد پیروز است، غربی ها تاب مقاومت ندارند زیرا ملت ایران نیستند که شهید بشوند و تازه عزت پیدا کنند غربی ها آدم های مادی دنیا طلبی هستند که از مرگ می ترسند در صورتی که ما شهادت را افتخار می دانیم.

امروز رقابت تاب مقاومت است و ۴۷ سال مقاومت ایران نشان داده این ملت ایستاده اند، ملت ایران درس مقاومت را به تمام ملت های آزادیخواه دنیا دادند.

*شما با شهید رئیسی هم معاشرت و ارتباط زیادی داشتید درباره آن بگویید

من چهارسال قبل برای کمپین انتخاباتی شهید رئیسی به گرمسار آمدم و سخنرانی کردم. ایشان یک خادم به تمام معنا، ساده زیست و مردمی و مردم دوست و انقلابی بودند، ایشان تلاشگر و تابع ولایت بودند و تاثیر ایشان در ایران اسلامی تقویت راهبرد مقاومت و عزت بود. ما به واسطه حضور در کمیسیون امنیت ملی شاهد بودیم که کمک دولت شهید رئیسی به نیروهای نظامی و انتظامی چقدر اهمیت داشت.

*شرایط امروز را چطور می‌بینید؟

امروز رمز پیروزی ما وحدت است و هر تریبونی که خدایی ناکرده بخواهد بین مردم و حاکمیت و جریانات سیاسی و نهادهای دولتی و ... اختلاف ایجاد کند در زمین دیگران بازی می کند. امروز هر صدایی هر تریبونی باید تریبون وحدت و اتحاد همه ملت باشد.

امروز ایران مطرح است و همه باید متحد باشیم البته باید گفت که خوشبختانه دولت با همه توان در میدان است و تلاش می کند. از سوی دیگر قوه مقننه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه و همه در حال تلاش هستند تا ایران عزتمند باشد و باید این شرایط را قدر دانست. امروز شاهد هستیم که همه دادستان ها و دادگستری ها و مدیران قوه قضائیه پای کار هستند تا اتحاد حرف اول و آخر را بزند. ما باید امروز وحدت داشته باشیم تا بتوانیم در برابر دشمن قوی باشیم.

امروز دشمن به ما چنگ و دندان نشان می دهد و در مقابل باید وحدت داشته باشیم و نگذاریم که دشمن بین ما تفرقه بیاندازد. نکته مهم دیگر این است که ولایت محور اصل اقتدار و عظمت و عزت ایران اسلامی است و لذا باید پشت رهبرمان بایستیم و در کنار ایشان حرکت کنیم. ولایتمداری یعنی گوش‌مان به دهان و زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.

امروز در برهه حساسی حضور داریم و مردم ما در خط مقدم این جبهه هستند لذا نکته پایانی اینکه مردم ما نباید به رسانه ها و جنگ نرم دشمن توجه داشته باشند زیرا دشمن مترصد بهره برداری از غفلت ها است. در نتیجه باید در میدان ماند و پشت ولی فقیه زمان ایستاد.