هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم ملی والیبال نشسته در آستانه حضور در رقابت های قهرمانی جهان گفت: روند تمرینات مان خوب است، با یک تیم کامل تمرینات را پیش برده ایم، طی سال جاری و تا به امروز ۳ مرحله اردوی آماده سازی داشته ایم. ۲ مرحله اردوی دیگر هم پیش از اعزام خواهیم داشت.

وی با تاکید بر لزوم حضور قدرتمند تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان گفت: اینکه مسابقات در سطح جهانی برگزار می شود و باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم، یک بحث است. بحث دیگر کسب سهمیه پارالمپیک است که این دوره به هر دو تیم فینالیست اختصاص پیدا می کند اما ما باید این سهمیه را تنها با قهرمانی کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در مورد معضل دیدارهای تدارکاتی برای تیمش تصریح کرد: اینکه طی ۸ سال گذشته دیدار تدارکاتی نداشتیم و اخیرا هم سه برنامه تدارکاتی ما برای مسابقات قهرمانی جهان لغو شد، واقعیتی بود که در مورد آن صحبت کردیم اما اینها دلیلی نمی شود که برای عملکردمان در مسابقات پیش رو به دنبال بهانه باشیم.

وی در این رابطه تاکید کرد: شاید نبود بازی تدارکاتی، تیم ملی را در روند آماده سازی آسیب پذیر کند اما این مسئله بهانه ای برای من و بازیکنانم نیست که حضوری بر خلاف همیشه در مسابقات داشته باشیم. محکم و قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنیم همانگونه که طی سال های گذشته، حضور اینچنینی در رقابت ها داشته ایم.

رضایی تاکید کرد: این قول را می دهم که تمام ملی پوشان والیبال نشسته، عزم خود را جزم کرده اند تا در مسابقات قهرمانی جهان بازهم قهرمان شوند و مقتدرانه سهمیه حضور در بازی های پارالمپیک لس انجلس را کسب کنند اما قطعا شرایط این رشته باید بهتر شود و امیدواریم برای بازی های پارالمپیک این تغییر شرایط ایجاد شود.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با یادآوری اینکه غیبت سال گذشته در رقابت های قهرمانی آسیا و جام جهانی آمریکا باعث سقوط این تیم از صدر رنکینگ جهانی به رده چهارم شد، گفت: می گفتند رنکینگ تاثیر زیادی ندارد اما الان به همین دلیل باید در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان، سخت ترین دیدار خود در رقابت ها را برابر بوسنی برگزار کنیم درحالیکه اگر رنکینگ بهتری داشتیم، مرحله مقدماتی را راحت تر سپری می کردیم.

وی گفت: با همه اینها به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کنیم. به همین دلیل شخصا رایزنی هایی با مربیان دو تیم آلمان و برزیل داشتم تا پیش از ورود به مسابقات، بتوانیم با آنها دیدار داشته باشیم. تیم ملی ۱۴ یا ۱۵ تیر عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان می شود و پیش از آغاز مسابقات، دیدارهای تدارکاتی با این دو تیم خواهد داشت. قطعا نتیجه این دیدارها روی عملکردمان تاثیر بیشتری می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. تیم ملی ایران در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه است.

والیبال نشسته ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در دوره گذشته این رقابت ها که به میزبانی بوسنی برگزار شد، قهرمان شد و تک سهمیه توزیع شده برای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را از آن خود کرد.

در مسابقات ۲۰۲۶ والیبال نشسته قهرمانی جهان، ۲ تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ می شوند.