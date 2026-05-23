به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و فرهنگ خطاب به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ اعلام کرد: پیرو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این دانشگاه، شیوه ادامه فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین گردید:
۱. برگزاری حضوری مقاطع تحصیلات تکمیلی: تمامی کلاسهای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ، از روز شنبه، ۲ خردادماه ۱۴۰۵، مطابق با برنامههای آموزشی قبلی، بهصورت حضوری و در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.
۲. ادامه آموزش مجازی مقطع کارشناسی: کلاسهای مقطع کارشناسی کماکان بهصورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه (LMS) ادامه خواهد یافت.
۳. کلاسهای عملی و کارگاهی کارشناسی: برگزاری دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی، پس از هماهنگی میان اساتید محترم دروس، دانشجویان عزیز و مدیران گروههای آموزشی مربوطه، بهصورت حضوری انجام خواهد پذیرفت.
از کلیه دانشجویان گرامی درخواست میشود با رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به برنامههای آموزشی اعلام شده، در فرآیند حضوری و مجازی مشارکت فعال داشته باشند.
