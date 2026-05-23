خروج خودروهای مناطق آزاد از هرمزگان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح شنبه در تشریح وضعیت انضباطی معابر، اظهار داشت: با وجود وضعیت آرام و روان ترافیک در سطح شهر بندرعباس متأسفانه در برخی معابر نظیر بلوار شهید رجایی به دلیل سرعت بالا شاهد حوادث ناگواری بوده‌ایم که در آخرین مورد تصادف یک موتورسیکلت سنگین منجر به فوت جوانی شد.

وی با تأکید بر اینکه تردد هرگونه موتورسیکلت با حجم موتور بیش از ۲۵۰ سی‌سی در سطح معابر ممنوع است، هشدار داد: این وسایل نقلیه در صورت توقیف به عنوان کالای قاچاق تحویل مراجع قانونی شده و تحت هیچ شرایطی به خانواده‌ها بازگردانده نخواهند شد.

‌رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین در خصوص وضعیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود مجوز تردد خودروهای قشم و کیش صرفاً در محدوده سرزمین مادری یعنی سطح استان هرمزگان تا پایان خردادماه تمدید شده است. خروج این خودروها از مرزهای استانی ممنوع بوده و در صورت مشاهده در سایر استان‌ها بلافاصله توسط پلیس آن مناطق توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی در پایان از شهروندان و والدین خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان و احترام به قوانین رانندگی از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.