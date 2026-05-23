به گزارش خبرنگار مهر پارلمان آلمان (بوندستاگ) با رأی مثبت فراکسیونهای ائتلاف حاکم، طرح کاهش مالیات بر بلیطهای سفرهای هوایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی میشود، عوارض پروازهای کوتاهبرد حداقل ۲.۵۰ یورو، پروازهای میانبرد ۶.۳۳ یورو و پروازهای بلندمدت (بینقارهای) ۱۱.۴۰ یورو کاهش مییابد.
دولت آلمان از شرکتهای هواپیمایی درخواست کرده است که این کاهش مالیاتی را به مسافران منتقل کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش شدید و جهشی قیمت سوخت هواپیما (کروسین) در پی تنشهای خاورمیانه و همچنین خطر احتمالی کمبود عرضه سوخت، بعید است مسافران کاهش قیمت محسوسی را در بسیاری از مسیرها تجربه کنند. این قانون در واقع افزایش مالیاتی را که از مه ۲۰۲۴ اعمال شده بود، لغو میکند.
این تصمیم، کاهش درآمدهای دولت فدرال را به همراه دارد؛ بهطوری که پیشبینی میشود خزانه دولت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ با ۱۷۰ میلیون یورو و در سالهای بعد با سالانه ۳۵۵ میلیون یورو کسری درآمد مواجه شود. قرار است این کمبود منابع از سال ۲۰۲۷ از طریق کاهش هزینههای بودجه وزارت حملونقل فدرال جبران شود.
ینس بیشوف، رئیس اتحادیه فدرال هوانوردی آلمان، ضمن استقبال از این اقدام، آن را سیگنالی مهم خواند و تصریح کرد: «آلمان از نظر میزان بار مالی ناشی از عوارض و مالیاتهای پروازی و فرودگاهی، در میان کشورهای اروپایی پیشتاز است و به کاهش هزینههای بیشتری نیاز دارد.»
در مقابل، این مصوبه با مخالفت شدید نهادهای زیستمحیطی مواجه شده است. اتحادیه محیطزیست و حفاظت از طبیعت آلمان (BUND) این اقدام را «نشانهای کاملاً اشتباه» خواند و بر لزوم افزایش عوارض برای جبران خسارتهای زیستمحیطی و آلودگی صوتی تأکید کرد. سازمان «صلح سبز» (Greenpeace) نیز این تصمیم را از دیدگاه سیاستهای اقلیمی «دیوانگی» و از منظر اقتصاد بازار «بیمعنی» توصیف کرد.
نظر شما