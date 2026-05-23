۲۸ هزار تن مرغ منجمد در کشور برای تنظیم بازار توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از ثبت رکورد توزیع روزانه ۳ هزار تن مرغ منجمد در اوج عملیات تنظیم بازار خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در راستای ایفای نقش خود برای مدیریت بازار، از اواخر فروردینماه اقدام به توزیع مرغهای منجمد کرده است که این عملیات از ۱۵ اردیبهشتماه به اوج خود رسید.
وی با بیان اینکه تا این لحظه حدود ۲۸ هزار تن مرغ منجمد در سراسر کشور توزیع شده است، افزود: استراتژی ما برای توزیع، بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تمامی صنوف در کشور بوده است؛ به طوری که در حال حاضر، شبکه توزیع تنها به شهرها محدود نشده و حتی در روستاها نیز امکان دسترسی مردم به مرغ منجمد فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره ماهیت محمولههای توزیع شده، تصریح کرد: این مرغها مربوط به ذخایر بهمنماه سال گذشته هستند که اکنون وارد چرخه توزیع شدهاند.
جعفری همچنین به وضعیت توزیع در میدان بهمن به عنوان یکی از قطبهای اصلی توزیع تهران اشاره کرد و گفت: در آخرین آمار، شاهد رشد توزیع تن مرغ در میدان بهمن بودهایم.
