کمبودی در تامین گوشت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه حفظ سلامت غذایی مردم ماموریت اصلی سازمان دامپزشکی است، اظهار کرد: کنترل بیماری‌ها و رصد مستمر همه بخش‌های چرخه تولید تا مصرف مواد غذایی دامی موثرترین راه تضمین سلامت فرآورده‌های غذایی و در نتیجه، بقا و استمرار تولید است و به لطف خداوند و با تلاش شبانه روزی گروه‌های دامپزشکی در عرصه‌های بهداشت، تشخیص و درمان، این روند با بالاترین استانداردهای بین المللی محقق شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی در مصاحبه با سیما با بیان اینکه سطح کیفی و سلامت زنجیره تولید در بخش دام و طیور، آبزیان و شیلات قابل رقابت با کشورهای پیشرفته دنیاست، افزود: کیفیت شیر خام و محصولات لبنی ایران قابل رقابت با استانداردهای اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن است و همین موضوع موجب شده محصولات لبنی ایرانی در بازارهای خارجی نیز مورد استقبال قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ایران در تولید محصولات خام دامی و فرآورده‌های مرتبط، ظرفیت بالایی در سطح منطقه و جهان دارد و از نظر تامین پروتئین مورد نیاز جامعه مشکلی نداریم.

رفیعی پور با بیان اینکه در تولید گوشت سفید، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی مازاد تولید داریم، تصریح کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت سفید حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و میزان تولید در کشور بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از نیاز مصرفی مردم است.

وی افزود: در زمینه تولید گوشت قرمز نیز در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار تن انواع دام سبک و سنگین تولید می‌شود که حدود ۹۵ درصد نیاز سالانه مردم ماست و هر سال حدود ۷۵ هزار تن نیز واردات داریم که به طور مستمر و بر اساس نیاز انجام می‌شود.