به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، از توزیع مرغ منجمد به میزان مورد نیاز در تمامی مراکز عمومی مصرف در سراسر کشور خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور کرده است.

به گفته وی، مرغ منجمد به میزان مورد نیاز عرضه خواهد شد و توزیع در تمام مراکز عمومی مصرف در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این‌که توزیع مرغ منجمد در تمامی مراکز عمومی به طور مستقیم در حال عرضه است، تصریح کرد: جای هیچ گونه نگرانی در ارتباط با ذخایر وجود ندارد و بیش از تکلیف پشتیبانی امور دام تولید قراردادی انجام دادیم که در سطح کشور در حال عرضه است.

وی افزود: هر یک از سازمان‌ها به میزان مورد نیاز مرغ با نرخ مصوب در اختیارشان قرار داده می‌شود و همواره مردم به طور مستقیم با مراجعه به فروشگاه‌ها می‌توانند خرید خود را انجام دهند.