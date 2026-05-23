نجات کوهنورد ۶۹ ساله در ارتفاعات قلعه ضحاک هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه روز شنبه در حالی رخ داد که این کوهنورد سالمند در حال بازدید از منطقه تاریخی قلعه ضحاک هشترود بود؛ اما پیچخوردگی ناگهانی و دررفتگی پای چپ، او را در وضعیتی ناتوان و در ارتفاعات منطقه گرفتار کرد.
بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری رئیس جمعیت هلالاحمر هشترود تیم عملیاتی پایگاه شهید ملکپور به محل اعزام شد.
امدادگران با پیمایش مسیرهای دشوار قلعه، در کمترین زمان ممکن خود را به مصدوم رسانده و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی از جمله آتلبندی و ثابت کردن مصدوم در بسکت نجات، او را به پارکینگ قلعه منتقل کردند.
این عملیات حساس که در ساعت ۱۰:۱۵ آغاز شده بود، در ساعت ۱۲:۱۵ با تحویل دادن موفقیتآمیز مصدوم به نیروهای اورژانس ۱۱۵ برای انتقال به مرکز درمانی به پایان رسید.
