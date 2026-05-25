به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح دوشنبه در گفتوگوباخبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «خیابان با ما» در قالب پویش جبهه مردمی ایران ما اظهار کرد: این پویش با رویکرد ارائه آموزشهای همگانی و پایه در کوتاهترین زمان و فراگیری مهارتهای ضروری و نجاتبخش در لحظات طلایی وقوع حادثه، پیش از رسیدن امدادگران اجرا می شود.
وی ادامه داد: این آموزشها در ایستگاهها و غرفههای شعب جمعیت هلال احمر مستقر در میادین و معابر عمومی سطح استان همزمان با تجمعات شبانه مردمی و بهصورت فشرده در بازههای ۵ تا 10 دقیقهای ارائه میشود و سرفصلهای حیاتی همچون احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در سوختگی، شکستگی، بانداژ و پانسمان را پوشش میدهد.
جودی با تأکید بر ماهیت کاربردی این طرح ادامه داد: هدف از اجرای پویش "خیابان با ما" انتقال پیامهای کوتاه، ساده و قابلاجراست؛ پیامهایی که به شهروندان یادآوری میکند با کمترین امکانات در دسترس نیز میتوان جان یک انسان را نجات داد و تا رسیدن تیمهای امدادی، از وخامت وضعیت مصدوم جلوگیری کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی افزود: گسترش آموزشهای میدانی و در دسترس، یکی از مؤثرترین مسیرها برای افزایش آمادگی عمومی و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث است و هلالاحمر استان با همین رویکرد، اجرای این پویش را در سطح شهرستانها و نقاط پرتردد ادامه میدهد.
