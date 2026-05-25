  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

آموزش نجات جان در ۵ دقیقه؛ پویش «خیابان با ما» به آذربایجان‌شرقی رسید

آموزش نجات جان در ۵ دقیقه؛ پویش «خیابان با ما» به آذربایجان‌شرقی رسید

تبریز -مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از اجرای پویش «خیابان با ما» در میادین و معابر پرتردد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح دوشنبه در گفت‌وگوباخبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «خیابان با ما» در قالب پویش جبهه مردمی ایران ما اظهار کرد: این پویش با رویکرد ارائه آموزش‌های همگانی و پایه در کوتاه‌ترین زمان و فراگیری مهارت‌های ضروری و نجات‌بخش در لحظات طلایی وقوع حادثه، پیش از رسیدن امدادگران اجرا می شود.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در ایستگاه‌ها و غرفه‌های شعب جمعیت هلال احمر مستقر در میادین و معابر عمومی سطح استان همزمان با تجمعات شبانه مردمی و به‌صورت فشرده در بازه‌های ۵ تا 10 دقیقه‌ای ارائه می‌شود و سرفصل‌های حیاتی همچون احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در سوختگی، شکستگی، بانداژ و پانسمان را پوشش می‌دهد.

جودی با تأکید بر ماهیت کاربردی این طرح ادامه داد: هدف از اجرای پویش "خیابان با ما" انتقال پیام‌های کوتاه، ساده و قابل‌اجراست؛ پیام‌هایی که به شهروندان یادآوری می‌کند با کمترین امکانات در دسترس نیز می‌توان جان یک انسان را نجات داد و تا رسیدن تیم‌های امدادی، از وخامت وضعیت مصدوم جلوگیری کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی افزود: گسترش آموزش‌های میدانی و در دسترس، یکی از مؤثرترین مسیرها برای افزایش آمادگی عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث است و هلال‌احمر استان با همین رویکرد، اجرای این پویش را در سطح شهرستان‌ها و نقاط پرتردد ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6840627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها