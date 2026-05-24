مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت ارتقای ذخایر فرآوردههای خونی استان و پاسخگویی به نیاز روزافزون مراکز درمانی اظهار کرد: اهدای خون یکی از زیباترین جلوههای همبستگی اجتماعی و ایثار انسانی است که میتواند با ایثار دقایقی کوتاه از وقت داوطلبان، حیاتبخش جان بیماران نیازمند، مصدومان حوادث و مبتلایان به بیماریهای خاص باشد.
وی با اشاره به نقش پیشرو و ارزشمند جامعه دانشگاهی در رویدادهای اجتماعی و عامالمنفعه افزود: از تمامی اساتید بزرگوار، کارکنان شریف و دانشجویان بافضیلت و نوعدوست دانشگاه رازی و همچنین ساکنان مناطق همجوار دعوت میکنیم تا با پیوستن به این پویش حیاتی، در تامین خون مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستانهای استان سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه به تشریح جزئیات لجستیکی این فراخوان پرداخت و تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با مدیریت دانشگاه، پایگاه سیار این ادارهکل با تجهیزات کامل استاندارد و حضور کادر پزشکی و تکنسینهای مجرب در محوطه دانشگاه مستقر خواهد شد.
میرزاده در رابطه با زمانبندی این برنامه بیان کرد: این واحد سیار روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر در محل دانشگاه رازی آماده پذیرش و ارائه خدمات به داوطلبان عزیز خواهد بود.
وی با یادآوری پروتکلهای قانونی و استانداردهای سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملهای کشوری، فرآیند معاینه، مشاوره پزشکی و پذیرش نهایی تمامی مراجعان منوط به احراز هویت دقیق فردی است؛ لذا همراه داشتن کارت ملی برای داوطلبان اهدای خون الزامی است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با استقبال و مشارکت پرشور و همیشگی جامعه دانشگاهی دانشگاه رازی، گام بلند دیگری در مسیر تقویت بانک خون استان و صیانت از سلامت عمومی جامعه برداشته شود.
