استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تجلیل از روحیه نوعدوستی مردم منطقه اظهار کرد: اهدای خون، والاترین جلوه سخاوت و نجوای ماندگار زندگی در کالبد همنوعان است و هر قطره خون اهدایی مردم غیور پاوه، چشمهای از امید را در رگهای بیماران جاری میسازد.
وی افزود: به منظور بهرهمندی از همت والای داوطلبان عزیز و تسهیل در فرآیند اهدای خون، تیم سیار خونگیری این اداره کل در شهرستان پاوه حضور خواهد یافت.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه درباره زمانبندی این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این طرح روز شنبه ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ اجرا میشود و تیم پزشکی آماده پذیرش داوطلبان خواهد بود.
میرزاده در ادامه تصریح کرد: ساعت پذیرش از علاقهمندان به این اقدام خداپسندانه، از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ ظهر همان روز ادامه دارد.
وی در خصوص مکان استقرار این تیم سیار یادآور شد: داوطلبان محترم میتوانند در بازه زمانی اعلامشده به محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر برای واجدین شرایط الزامی است و منتظر حضور گرم و پرشور مردم نجیب پاوه هستیم.
نظر شما