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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه

استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از حضور تیم سیار خون‌گیری در شهرستان پاوه به منظور رفاه حال داوطلبان اهدای خون خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تجلیل از روحیه نوع‌دوستی مردم منطقه اظهار کرد: اهدای خون، والاترین جلوه سخاوت و نجوای ماندگار زندگی در کالبد هم‌نوعان است و هر قطره خون اهدایی مردم غیور پاوه، چشمه‌ای از امید را در رگ‌های بیماران جاری می‌سازد.

وی افزود: به منظور بهره‌مندی از همت والای داوطلبان عزیز و تسهیل در فرآیند اهدای خون، تیم سیار خون‌گیری این اداره کل در شهرستان پاوه حضور خواهد یافت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه درباره زمان‌بندی این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این طرح روز شنبه ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و تیم پزشکی آماده پذیرش داوطلبان خواهد بود.

میرزاده در ادامه تصریح کرد: ساعت پذیرش از علاقه‌مندان به این اقدام خداپسندانه، از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر همان روز ادامه دارد.

وی در خصوص مکان استقرار این تیم سیار یادآور شد: داوطلبان محترم می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده به محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس پاوه مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر برای واجدین شرایط الزامی است و منتظر حضور گرم و پرشور مردم نجیب پاوه هستیم.

کد مطلب 6851095

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