استقرار تیم سیار خونگیری در اسلام آباد غرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین ذخایر خونی برای مراکز درمانی، اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات انسانی است که میتواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد.
وی افزود: تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر خواهد شد تا امکان مشارکت شهروندان در اهدای خون فراهم شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه محل استقرار این تیم را پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآباد غرب اعلام کرد و گفت: پذیرش داوطلبان از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر انجام میشود.
میرزاده با دعوت از مردم نیکوکار شهرستان برای حضور در این برنامه خاطرنشان کرد: مشارکت در اهدای خون، اقدامی خداپسندانه و حیاتی برای بیماران نیازمند به فرآوردههای خونی است و نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.
وی همچنین یادآور شد: همراه داشتن کارت شناسایی برای انجام فرآیند پذیرش و اهدای خون الزامی است و شهروندان میتوانند با رعایت شرایط لازم در این پویش انساندوستانه شرکت کنند.
