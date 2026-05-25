مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای این ادارهکل برای تسهیل دسترسی شهروندان شهرستانهای مختلف به پایگاههای اهدای خون اظهار کرد: در راستای تکریم داوطلبان و پاسخ به ایستادگی و نوعدوستی مردم شریف شهرستان گیلانغرب، تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان در این منطقه مستقر میشود.
وی با اشاره به زمانبندی پیشبینی شده برای اجرای این طرح انساندوستانه افزود: طبق برنامهریزیهای به عمل آمده، همکاران ما در روز سهشنبه، پنجم خردادماه سال جاری، آماده پذیرش عموم مراجعان و داوطلبان اهدای خون در این شهرستان خواهند بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در رابطه با محل و مکان دقیق استقرار این تیم گفت: پایگاه سیار اهدای خون گیلانغرب در محل بیمارستان الزهرا (س) این شهرستان دایر میشود و شهروندان میتوانند جهت مشارکت در این امر حیاتی به این مرکز درمانی مراجعه کنند.
میرزاده بازه زمانی فعالیت این پایگاه را محدود و مشخص اعلام و تصریح کرد: تیم سیار خونگیری از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر روز سهشنبه آماده خدمترسانی به مردم نوعدوست گیلانغرب است؛ لذا از متقاضیان درخواست میشود مدیریت زمان را برای حضور در این مرکز مدنظر داشته باشند.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر رعایت ضوابط اداری و پزشکی یادآور شد: همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای تمامی داوطلبان و متقاضیان اهدای خون الزامی است تا فرآیند ثبتنام و پذیرش آنان در سامانه انتقال خون استان بدون مشکل انجام پذیرد.
نظر شما