شیوه لیگ قهرمانان آسیا به سود والیبال نیست/تیم ملی کار سختی دارد

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در آسیا گفت: این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با شیوه عجیب و غریبی برگزار شد. معمولا در تورنمنت‌ها رقابت‌ها به شکل حذفی آغاز نمی‌شود و از مرحله دوم یا سوم به بعد مسابقات به شکل حذفی برگزار می‌شود اما امسال از همان دور نخست مسابقات به شکل حذفی برگزار شد.

وی گفت: این موضوع با نگرش کنفدراسیون والیبال آسیا که هدفشان بازی بیشتر است تناقض دارد. هدف کنفدراسیون آسیا اشاعه والیبال است تا هواداران زیادی را درگیر خود کند اما با این نوع برنامه‎‌ریزی چنین چیزی مسیر نخواهد شد. برخی از تیم‌ها مثل قطر و قزاقستان با هزینه زیاد به این مسابقات راه پیدا کردند اما فقط با یک بازی حذف شدند. این شیوه برگزاری توجیه اقتصادی و فنی ندارد. البته در جریان مسابقات کیفیت بازی‌ها بالاست اما این شیوه مورد پسند دیگر مربیان هم نبود.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان گفت: اگر مرحله اول مسابقات را به شکل گروهی برگزار می‌کردند نهایتا یک روز مسابقات بیشتر می‌شد. البته همانطور که گفتم کیفیت مسابقات در زمان برگزاری بالا بود. من ۲ دوره به عنوان بازیکن و ۵ دوره به عنوان مربی در این رقابت‌ها حاضر شدم اما در این دو دوره اخیر مسابقات شیوه متفاوتی داشت و سطح کیفی تیم‌ها بسیار بالا بود.

عطایی گفت: تیم ما با شرایط خاص و با هماهنگی فدراسیون و مدیریت باشگاه به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعزام شد و خدا را شکر توانستیم به عنوان نایب قهرمانی برسیم. اما به نظرم کنفدراسیون والیبال آسیا به جام باشگاه‌های آسیا به شکل یک تورنمنت موقت نگاه می‌کند که به نظرم این اصلا درست نیست. معمولا تیم‌ها در طول فصل با بازیکنانی که در اختیار دارند در مسابقات به میدان می‌‎روند اما اینکه در این مسابقات به اجبار باید دو تا سه بازیکن خارجی جذب شود و برای چند روز بازی کند این شیوه درستی نیست چون تیم‌ها ثبات نخواهند داشت. شاید بهتر باشد مسابقات باشگاه‌های آسیا یک ماه زودتر از مسابقات باشگاه‌های جهان برگزار شود و تیم‌ها با بازیکنانی که در طول فصل در اختیار داشتند در باشگاه‌های آسیا بازی کنند.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در مورد سطح کیفی رقبای ایران گفت: تیم ما در این دوره از مسابقات موفق به شکست ژاپن شد، سه بازیکن این تیم مدال آور المپیک بودند و بازیکن ما مقابل ژاپنی‌ها بهترین عملکرد را داشتند. بازیکنان ما کار بزرگی کردند. در مرحله فینال هم بازی بدی نداشتیم اما برخی انتظارات از بازیکنان برآورده نشد. در مجموع عملکرد بازیکنان قابل قبول بود و خدا را شکر که توانستیم سهمیه باشگاه‌های جهان را کسب کنیم.

وی در مورد برنامه‌های آتی تیم فولاد سیرجان عنوان کرد:استراتژی ما ابتدا لیگ برتر و پس از آن باشگاه‌های جهان است که بتوانیم با شرایط خوب در این مسابقه شرکت کنیم. قطعا برای حضور در لیگ همین ترکیب را حفظ می‌کنیم، اما برای باشگاه‌های جهان به دنبال جذب بازیکنان ستاره هستیم. ما تیم خیلی خوبی داریم و بازیکنان خیلی خوبی هم در ترکیب تیم داریم اما واقعیت این است که همیشه بازیکن کافی نیست.

عطایی تأکید کرد: یک مجموعه اعم از کادر فنی خوب و مدیریت باشگاه به همراه بازیکنان خوب موفقیت یک تیم را رقم می‌زنند. گاهی اوقات حتی اگر بازیکنان خیلی خوب را در اختیار یک کادر فنی نابلد قرار دهید، نتیجه آن طور که انتظار می‌رود رقم نمی‌خورد. به همین خاطر مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهند که تیم موفق شود. خوشبختانه ما مجموعه‌ای از این عوامل را در اختیار داریم در این مدت باشگاه به دور از حواشی کار کرده و وظایف را به خوبی انجام داده است.

وی در ادامه به وضعیت تیم ملی والیبال و مسابقات پیش رو اشاره کرد و گفت: به نظرم تیم ملی شرایط خوبی دارد و هم اکنون هم که پیاتزا به ایران برگشته روز به روز وضعیت تیم خوب پیش می‌رود. امیدوارم شرایط به نفع تیم ملی پیش برود و با این کادر فنی ما نتیجه خیلی خوبی کسب کنیم. تیم ملی امسال سال سختی پیش رو دارد. دو مسابقه مهم لیگ ملت‌ها و قهرمانی آسیا امسال برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد.

عطایی گفت: تیم ملی باید در لیگ ملت‌ها امتیازهای خوبی جمع کند تا بتواند در رنکینگ ارتقا پیدا کند. از آن طرف مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود که تیم قهرمان سهمیه المپیک به صورت مستقیم دریافت می‌کند. قطعا در این مسابقات تنها ژاپن حریف ما نیست و دیگر تیم‌ها هم با تمام توان به میدان می‌آیند. تیم ملی والیبال باید تلاش کند در صورتی که در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی نرسید و نتوانست سهمیه را به صورت مستقیم دریافت کند، از طریق امتیازهایی که در لیگ ملت‌ها جمع می‌کند بتواند به سهمیه برسد. کار بسیار سخت است اما کادر فنی و بازیکنان توانمند هستند و امیدوارم بهترین نتیجه رقم بخورد.