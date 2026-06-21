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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

تور آزاد آسیایی یون‌یانگ؛

تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مدال طلا رسید

تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مدال طلا رسید

ساحلی‌بازان ایران پس از صعود به فینال تور آسیایی یون‌یانگ، به دلیل انصراف تیم استرالیا در پی مصدومیت یکی از بازیکنانش، بدون برگزاری دیدار نهایی به عنوان قهرمانی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ کشور چین که از از ۲۸ خرداد آغاز شده بود، ظهر امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) با قهرمانی ایران به پایان رسید.

فینال این مسابقات قرار بود از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه آغاز شود و ملی‌پوشان ایران آماده حضور در میدان و رقابت با نماینده استرالیا بودند که این تیم به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنانش در زمین حاضر نشد و ابوالحسن خاکی زاده و امیر قلعه نوی بدون شکست به مقام قهرمانی دست یافتند.

به این ترتیب، تیم ملی والیبال ساحلی ایران به دلیل عدم حضور حریف در دیدار فینال، عنوان قهرمانی تور آزاد آسیایی یون‌یانگ را به دست آورد؛ قهرمانی که به گواه کارشناسان پس از یک مسیر دشوار و نمایش شایسته ملی‌پوشان کشورمان، حق مسلم این تیم بود.

تیم اول ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیم‌های ژاپن و هنگ کنگ شد تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود.

مردان والیبال ساحلی ایران در مراحل حذفی نیز چین، ایران دو، چین و استرالیا از پیش رو برداشتند تا بدون شکست به عنوان قهرمانی دست یابند. تیم استرالیا یک نیز با شکست چین در دیدار رده‌بندی به مقام سومی دست یافت.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.

ملی پوشان ایران بعد از این رقابت‌ها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت می‌کنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6866752

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