به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده و با توجه به جنگ تحمیلی سوم، تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان از دهم اردیبهشت ماه در سالن زنده یاد یزدانی خرم تهران زیر نظر کادر فنی ایرانی و با نظارت آنلاین پیاتزا و توتولو آغاز شد و عملکرد بازیکنان در تمرینات در جلسات روزانه آنلاین به صورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرد.



با توجه به اینکه ۳۰ بازیکن در دو گروه از ۱۰ تا ۳۰ اردیبهشت در اردوی آمادگی تیم ملی در مرحله اول حضور داشتند، مقرر شد مرحله دوم تمرینات نیز با حضور بازیکنان لژیونر و حاضر در لیگ قهرمانان آسیا که همراه تیم سیرجان در اندونزی هستند، از اول خردادماه با حضور روبرتو پیاتزا و توماس توتولو با جدیت بیشتری برگزار شود و در نهایت ۱۴ بازیکن اعزامی به اردوی برزیل و هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ انتخاب و اعزام شوند.



بر این اساس با توجه به رقابت نزدیک ملی‌پوشان، تعداد بالای بازیکنان حاضر در اردو و همچنین شرایط حاکم بر کشور، با پیشنهاد سید میلاد تقوی مقرر شد اردوی برون مرزی ترکیه لغو شود و روبرتو پیاتزا در صورت عدم به وجود آمدن مشکلی در روزهای آینده، با حضور در تهران، در کمپ تیم‌های ملی والیبال کشورمان حاضر شود تا دومین مرحله اردوی تیم ملی با تعداد بیشتری از بازیکن و با امکانات بالاتر و بهتری نسبت به اردوهای برون مرزی، زیر نظر مستقیم پیاتزا در ایران برگزار شود تا تمامی بازیکن در فضایی مساوی با هم رقابت بپردازند و تیم ایران با تمام ظرفیت خود در مسابقات لیگ ملت های ۲۰۲۶ حاضر شود.



با درخواست تقوی مبنی بر لغو اردوی ترکیه و حضور پیاتزا در تهران، سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان ضمن استقبال از این موضوع اظهار داشت با توجه به شرایط حاکم بر خاورمیانه، در صورتی که محدودیتی برای حضور وی در روزهای آینده به وجود نیاید، با کمال میل و افتخار به جمع ملی‌پوشان در تهران خواهد پیوست. تقوی هم از این حس تعهد و همکاری و مسئولیت‌پذیری وی تشکر و قدرانی کرد.



بدین ترتیب سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان در صورت عدم بروز مشکلی در روز های آینده، دوم خردادماه وارد تهران خواهد شد و مرحله نهایی اردوی تیم ملی ایران با حضور تمامی نفرات در کمپ تیم های ملی والیبال در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد و پس از این مرحله، مردان والیبال کشورمان با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی برزیل و برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور می‌شوند.