تیم ملی والیبال ساحلی ایران فینالیست شد/جدال با استرالیا برای طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ بامداد امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) پیگیری شد. تیم اول ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی که روز گذشته با شکست عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد، در دیدار امروز خود موفق به شکست دو بر صفر تیم چین میزبان این مسابقات شد و به فینال راه یافت.

ملی‌پوشان کشورمان با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۴ حریف خود را از پیش رو برداشتند. در دیگر دیدار این مرحله تیم استرالیا دو موفق به شکست استرالیا یک شد تا حریف ایران در فینال شود.

دیدار رده‌بندی و نهایی تور والیبال ساحلی آزاد یون یانگ امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) پیگیری می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

دیدار رده بندی ساعت ۱۴ چین – استرالیا یک

فینال ساعت ۱۶ ایران یک – استرالیا دو

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.

ملی پوشان ایران بعد از این رقابت‌ها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت می‌کنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.