۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

عتباتی: ۲ فقره پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش دو فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی از سازش دو فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد، اظهار کرد: دو مرد با هویت های ا – غ و م - م مرتکب قتل عمد شده بودند که بازداشت و مراحل رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه کیفری یک ارومیه در حال جریان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان می‌بخشم، تلاشها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی ارومیه شروع شد.

وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی مسئولین قضایی و زندان، هسته جهادی بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری این دو فرد را بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: و این سازش ها که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و عدد سازش قتل عمد استان را به عدد هفت رساند و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.

