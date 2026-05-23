عتباتی: ۲ فقره پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی از سازش دو فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد، اظهار کرد: دو مرد با هویت های ا – غ و م - م مرتکب قتل عمد شده بودند که بازداشت و مراحل رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه کیفری یک ارومیه در حال جریان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان می‌بخشم، تلاشها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی ارومیه شروع شد.

وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی مسئولین قضایی و زندان، هسته جهادی بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری این دو فرد را بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: و این سازش ها که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و عدد سازش قتل عمد استان را به عدد هفت رساند و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.