جنایات دشمن آمریکایی _صهیونی در جنگ رمضان مستندسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در جلسه هماهنگی و مستند سازی جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی که در سالن امامت دادگستری ارومیه برگزار شد، گفت: دشمن آمریکایی – صهیونیستی در طول سالهای پس از انقلاب خاصه در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان جنایت‌های بارز و آشکاری را در انظار مردم جهان و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری انجام داده است که از ابعاد مختلف این جنایت‌ها قابل تعقیب و پیگیری هستند.

وی ادامه داد: رزمندگان و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در بعد نظامی پاسخ کوبنده‌ای به این جنایات می‌دهند، اما از منظر حقوقی، جزایی و حقوق بشری این جنایات که جنایت علیه بشریت از سوی دشمنی که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست و در حق کودکان، زنان و مردان بیگناه و اماکن غیرنظامی صورت می پذیرد باید پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: باید به موازات موشک های رزمندگان اسلام و اقدامات قضایی که با انسجام و هماهنگی خوبی که بین تشکیلات قضایی و ضابطین خاص و عام در برخورد با عوامل خود فروخته دشمن صورت می گیرد نسبت به جمع‌آوری ادله جنایات و مستند سازی آنها و کار حقوقی قضایی در مجامع بین‌الملل صورت پذیرد و باید جانیان تاوان جنایت های خود را بدهند و در این راه همه باید کمک کنند، خصوصاً جامعه وکلاء و کارشناسان نقش پر رنگی داشته باشند.

مستشار تجدیدنظر و نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در استان هم در این جلسه گفت: اولین نکته در مستند سازی و طرح دعاوی در مجامع بین‌المللی جمع آوری مستندات و دلایل و سپس تعیین راهکارهای مطالبه گری و طرح دعاوی و تشکیل بانک اطلاعات از نهادهای اجرایی و مرتبط است.

مهدی خدادادی ادامه داد: از موارد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تطبیق سازی با قوانین داخلی کشورها، شبکه سازی حقوقی و برقراری ارتباط با وکلای مستقل در کشورهای هدف، تولید حقوقی رسانه‌ای برای افکار عمومی و تعامل مستمر میان دستگاهی است.

رئیس مرکز وکلای دادگستری استان نیز در این جلسه بیان کرد: باید از ابزارهای حقوقی برای پیگیری جنایات جنگی استفاده شود چرا که این جنایات طبق قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.

نجفقلیان ادامه داد: به منظور پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی تجاوز جنایتکارانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی ستادی در قوه قضائیه تشکیل شده و وظیفه ما در استان جمع‌آوری مستندات قوی و ارسال آن به ستاد مذکور و بهره‌گیری از وکلای آزاده کشورهای دنیا برای طرح دعاوی در سطح بین‌المللی است و بدین منظور برای هر جنایت پرونده‌ای تشکیل و یکی از وکلای استان برای جمع آوری مستندات و ارتباطات با مجموعه ها تعیین می شود.

همچنین، رئیس کانون وکلای دادگستری استان نیز با اعلام آمادگی کانون وکلاء در پیگیری جنایات جنگی دشمن آمریکایی - صهیونیستی گفت: کانون وکلاء در کنار حاکمیت و مردم است و هر جا که احساس نیاز شود حضور دارد و از رسالت خود غافل نخواهد شد.