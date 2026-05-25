هشتمین سازش پرونده قتل عمد آذربایجان غربی پای چوبه دار 

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: فردی با هویت م – ش مرتکب قتل مرحوم س - ب شده بود که از آن تاریخ بازداشت و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عالی کشور در حال اجرا قرار داشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم، هسته‌های جهادی بخشایش، شوراهای حل اختلاف، مسئولان قضایی شاهین دژ و میاندوآب و زندان، ریش سفیدان و متنفذین تلاش‌های خود را آغاز که در نهایت این اقدامات منجر به نتیجه شده و اولیای دم مقتول که اهل سنت و از اقوام کرد استان بودند از قصاص قاتل که از اهل تشیع بود پای چوبه دار گذشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: این هشتمین سازش پرونده قتل عمد استان در سال جدید است که رقم خورد و نشان از قلب رئوف و بخشنده مردم شریف استان و وحدت بی بدیل برادران اهل تسنن و تشییع در استان می باشد و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه یابد.