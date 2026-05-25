۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

هشتمین سازش پرونده قتل عمد آذربایجان غربی پای چوبه دار 

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از هشتمین سازش پرونده قتل عمد استان به حرمت خون پاک شهدا پای چوبه دار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: فردی با هویت م – ش مرتکب قتل مرحوم س - ب شده بود که از آن تاریخ بازداشت و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عالی کشور در حال اجرا قرار داشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم، هسته‌های جهادی بخشایش، شوراهای حل اختلاف، مسئولان قضایی شاهین دژ و میاندوآب و زندان، ریش سفیدان و متنفذین تلاش‌های خود را آغاز که در نهایت این اقدامات منجر به نتیجه شده و اولیای دم مقتول که اهل سنت و از اقوام کرد استان بودند از قصاص قاتل که از اهل تشیع بود پای چوبه دار گذشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: این هشتمین سازش پرونده قتل عمد استان در سال جدید است که رقم خورد و نشان از قلب رئوف و بخشنده مردم شریف استان و وحدت بی بدیل برادران اهل تسنن و تشییع در استان می باشد و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه یابد.

