  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

سرعت‌گیری دادرسی در آذربایجان‌غربی؛ میانگین رسیدگی به ۶۴ روز رسید

سرعت‌گیری دادرسی در آذربایجان‌غربی؛ میانگین رسیدگی به ۶۴ روز رسید

ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: میانگین زمان دادرسی به ۶۴ روز رسیده و امید می‌رود این روند کاهشی در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در گفت ‌وگویی خبری افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد فرآیندهای دادرسی و ۹۸ درصد ابلاغ‌های قضایی در استان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵۰ هزار فقره اظهار نظر قضایی در مراحل مختلف دادرسی توسط حدود ۴۳۰ قاضی صورت گرفته است.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضا را توسعه صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: در یک سال اخیر، ۵۳ درصد پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح به سازش منتهی شده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری است.

وی همچنین از پیگیری مستمر پرونده‌های «قصاص واجد شرایط گذشت» خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود ۳۰ پرونده قصاص با جلب رضایت اولیای دم به سازش ختم شده است.

بر اساس این گزارش، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در آذربایجان‌غربی در سه سال اخیر شتاب گرفته است، به‌طوری که میانگین زمان رسیدگی از ۷۹ روز در سال ۱۴۰۱ به ۷۱ روز در سال ۱۴۰۲ و ۶۸ روز در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و اکنون به ۶۴ روز رسیده است.

کد مطلب 6846281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها