علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت و نقشه‌های پیش‌یابی جوی استان اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای دیده‌بانی نشان می‌دهد که موجی کوتاه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، جو منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده و ناپایداری‌های موقتی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیامدهای این موج ناپایدار افزود: پدیده اصلی این سامانه علاوه بر افزایش ابر، تشدید وزش باد خواهد بود که در غالب نقاط استان سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود و می‌تواند سبب بروز خسارت به سازه‌های موقت شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به پدیده گردوخاک اشاره کرد و گفت: به دلیل سرعت وزش باد و شکل‌گیری اتمسفر نامساعد در منطقه، شرایط برای نفوذ غبار به جو استان تدریجاً هموار خواهد شد که این پدیده طی ساعاتی از اواخر وقت فردا (یکشنبه) تا اواسط روز دوشنبه، در نیمه غربی و به ویژه مناطق مرزی استان نمود و غلظت بیشتری دارد.

زورآوند درباره احتمال وقوع بارندگی در استان تصریح کرد: چندان دور از انتظار نیست که این وضعیت جوی در روز یکشنبه، سبب وقوع رگبارهای موقت و پراکنده‌ای در استان شود که این بارش‌ها عمدتاً معطوف به نواحی کوهستانی و مرتفع واقع در شمال استان خواهد بود.

وی در رابطه با پیش‌بینی وضعیت آسمان در روزهای میانی هفته خاطرنشان کرد: در روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه، پدیده قابل توجه و خاصی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و آرامش نسبی حاکم خواهد بود؛ اما به دنبال این وضعیت در روز جمعه، به دلیل عبور موج کوتاه دیگری، مجدداً شرایط برای تشدید وزش باد و نفوذ گردوغبار به استان فراهم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان به وضعیت تغییرات دماسنجی اشاره کرد و یادآور شد: از نظر نوسانات دمایی، طی هفته جاری دمای هوای نقاط مختلف استان به طور غالب روندی افزایشی و نسبتاً گرم‌تر را پشت سر خواهد گذاشت.