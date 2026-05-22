حضور آگاهانه مردم در تمامی عرصه ها محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود خراسانی در خطبه های نماز جمعه شهر جنگل با تأکید بر اینکه امروز باید گوشبهفرمان ولی امر مسلمین باشیم، اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در تمامی عرصهها، محاسبات دشمن را در جنگ ترکیبی علیه ایران برهم میزند.
امام جمعه شهر جنگل بیان کرد: در شرایط کنونی که در وضعیت «جنگ بدون درگیری مستقیم» قرار داریم حفظ آمادگی همهجانبه، تبعیت از فرامین امام امت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و حضور فعال در صحنه، رمز اصلی پیروزی و موفقیت ماست.
وی با برشمردن چهار فرمان راهبردی برای عبور از شرایط فعلی، گفت: نخستین ضرورت، حضور فیزیکی و فعال در صحنه است. نباید نسبت به امنیت منطقه و عرصههای جهاد اقتصادی، تولید ثروت و پرهیز از اسراف بیتفاوت بود. این حضور، پشتوانهای مستحکم برای رزمندگان و مسئولان نظام است و دشمن را از طمعورزی باز میدارد.
خراسانی با تأکید بر دومین محور یعنی حفظ و تقویت وحدت ملی، تصریح کرد: وحدت، یک ضرورت عقلی، انسانی و امنیتی است. هرکس با رفتار یا گفتار خود تفرقه ایجاد کند، دانسته یا ندانسته در پازل دشمن بازی کرده است.
امام جمعه شهر جنگل در خصوص سومین فرمان افزود: القای ناامیدی، حرکت در خط دشمن است. مردم باید با استفاده از منابع خبری معتبر و پرهیز از توجه به رسانههای معاند که سردمدار دروغپردازی هستند، از فضای سایه و تبلیغاتی دشمن دور بمانند.
وی عنوان کرد: نظام ما با تدابیر رهبری و پشتوانه مردم، مقتدرتر از همیشه در برابر جنایتکاران ایستاده است.
خراسانی با اشاره به چهارمین فرمان مبنی بر کمک متقابل و مواسات مؤمنانه، گفت: مردم و مسئولان باید هوای یکدیگر را داشته باشند. رعایت انصاف توسط کسبه، پرهیز از خریدهای هیجانی و حمایت از نیازمندان بهویژه در طرحهای خیریه و دفاتر نیکوکاری، از جمله تکالیفی است که سختیهای دوران جنگ را برای جامعه آسان میکند.
امام جمعه جنگل با تحلیل شرایط منطقه تأکید کرد: اقدامات هوشمندانه ایران در مدیریت تنگه هرمز و تقویت شبکه پدافندی، دشمن را به استیصال کشانده است. امروز سران استکبار در بنبست کامل هستند و تهدیدهای آنان دیگر در بازارهای جهانی نیز خریدار ندارد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری آماده است و هرگونه اقدام نظامی علیه کشورمان، با پاسخی کوبندهتر و ویرانگرتر مواجه خواهد شد.
نظر شما