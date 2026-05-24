محموله بزرگ روغن و گریس احتکارشده در دشتی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر خودداری از عرضه روغن خودرو توسط یک واحد صنفی در شهر خورموج، بازرسان این اداره کل با همکاری تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی مشترک مشخص شد مالک این واحد صنفی اقدام به احتکار انواع روغن و گریس خودروهای سبک و سنگین کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، عنوان کرد: ارزش محموله کشف‌شده بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال برآورد شده است که پس از کشف و ضبط، صورت‌جلسه شد.

کشاورز بیان کرد: در راستای اجرای قانون و با دستور مقامات ذی‌صلاح، این واحد صنفی توسط پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی پلمب شد و پرونده تخلفاتی آن جهت رسیدگی دقیق‌تر و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران کالا، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه در زمینه احتکار و امتناع از عرضه کالا را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.