تشریح جزئیات «بسته مادرانه» شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش نرخ موالید و پایین بودن نرخ باروری در تهران طی دو دهه گذشته، حمایت از خانواده و فرزندآوری را به یکی از محورهای برنامه‌های مدیریت شهری تبدیل کرده است. شهرداری تهران نیز در چارچوب سیاست «شهر خانواده» و همزمان با هفته ملی جمعیت، از «بسته مادرانه» رونمایی کرد؛ طرحی که قرار است با تجمیع خدمات رفاهی، فرهنگی، گردشگری و ورزشی شهرداری، بخشی از هزینه‌های خانواده‌های دارای نوزاد را کاهش دهد. این بسته در نخستین مرحله برای مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند اجرا می‌شود و به گفته مسئولان، از تابستان امسال وارد فاز اجرایی خواهد شد.

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این بسته اظهار کرد: با هدف خانواده‌محورتر شدن شهر و کاهش بخشی از دشواری‌های فرزندآوری در کلان‌شهر تهران، بسته‌ای از خدمات حمایتی برای مادران دارای فرزند تازه متولد شده طراحی شده است.

وی افزود: این بسته در هفته ملی جمعیت معرفی شد و در صورت فراهم بودن شرایط، از تابستان امسال رونمایی و وارد مرحله اجرا خواهد شد.

خدمات متنوع شهرداری در قالب یک بسته حمایتی

اردبیلی ادامه داد: برای مادران از بدو تولد فرزند، امکان بهره‌مندی از این خدمات فعال می‌شود تا بتوانند مجموعه‌ای از خدمات شهرداری را به صورت رایگان یا با تخفیف‌های قابل توجه دریافت کنند.

وی با اشاره به بخشی از این خدمات گفت: خرید ماهانه حدود یک میلیون تومان از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، بازدید از اماکن گردشگری شهرداری از جمله برج میلاد، خانه‌موزه‌ها و سایر مراکز گردشگری، استفاده از تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی مراکز ورزشی و بهره‌مندی رایگان از برخی خدمات، از جمله امکانات پیش‌بینی شده در این بسته است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: اعتبار خرید از باغ کتاب نیز به صورت سالانه در این بسته شارژ خواهد شد و در مجموع، ترکیبی از خدمات متنوع شهرداری در قالب «بسته هدیه مادرانه» به مادران دارای نوزاد تازه متولد شده ارائه می‌شود.

تلاش مدیریت شهری برای بهبود شاخص‌های جمعیتی

اردبیلی با اشاره به وضعیت جمعیتی پایتخت گفت: نرخ باروری در تهران بیش از ۲۰ سال است که پایین‌تر از نرخ جایگزینی قرار دارد و اکنون به حدود ۱.۲ فرزند به ازای هر زن رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد موالید در تهران نیز از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش می‌کند با اجرای بسته مادرانه و سایر برنامه‌های حمایتی، سهم خود را در بهبود شرایط فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها ایفا کند.