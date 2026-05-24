حمله کم سابقه روسیه به اوکراین با 50 موشک و 700 پهپاد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح روسیه، بامداد امروز یکشنبه، حمله گسترده و شدیدی را به کی یف پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر انجام دادند که یکی از شدیدترین حملات به این شهر از دو سال گذشته تاکنون بود.

بر اساس این گزارش صدای انفجارهای پی در پی در کی‌یف در ساعات اولیه صبح شنیده شد. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که حملات روسیه تأسیساتی را در پایتخت و استان کی‌یف هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های اوکراینی، روسیه بیش از 50 موشک و حدود 700 پهپاد را به سمت کی‌یف و اطراف آن شلیک کرده است. مقامات محلی از وقوع خسارات در سراسر شهر خبر دادند و انفجارها در بیش از 40 نقطه ثبت شد.

حملات به سایر شهرهای اوکراین نیز انجام شد. در همین راستا، انفجارهایی در شهرهای چرکسی و کروپیونیتسکی انجام شد.

این حمله گسترده موشکی و پهپادی پس از آن انجام می‌شود که پهپادهای اوکراینی شامگاه جمعه خوابگاه وابسته به دانشکده فنی و حرفه‌ای استاروبیلسک را هدف قرار دادند؛ ساختمانی که محل اقامت ۸۶ دانش‌آموز و دانشجو بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود. این حمله باعث فروریختن کامل ساختمان شد و به گفته منابع روسی، هیچ تأسیسات نظامی در نزدیکی محل وجود نداشت.

وزارت شرایط اضطراری روسیه شامگاه شنبه اعلام کرد شمار قربانیان حمله اوکراین به خوابگاه دانشجویی شهر استاروبیلسک در اقلیم خودمختار لوهانسک به ۲۱ کشته افزایش یافته است.

در بیانیه وزارت شرایط اضطراری روسیه آمده است: «تعداد کل قربانیان به ۶۳ نفر رسیده که از این میان ۲۱ نفر جان باخته‌اند.» این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اجساد تمامی قربانیان از زیر آوار بیرون کشیده شده است.