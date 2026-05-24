مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۳۵۰ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته شش موشک سامانه ومپایر و ۳۲۰ فروند پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.

همچنین بر اساس این گزارش، ناوگان دریای سیاه یک قایق بدون سرنشین اوکراینی را در شرق دریای سیاه منهدم کرده است.

نیروهای مسلح روسیه یکی از شدیدترین حملات خود به اوکراین را طی دو سال گذشته انجام دادند که در آن بیش از ۵۰ موشک و حدود ۷۰۰ پهپاد استفاده شده است.

نیروهای مسلح روسیه، بامداد امروز یکشنبه، حمله گسترده و شدیدی را به کی یف پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر انجام دادند که یکی از شدیدترین حملات به این شهر از دو سال گذشته تاکنون بود.

این حمله گسترده موشکی و پهپادی پس از آن انجام می‌شود که پهپادهای اوکراینی شامگاه جمعه خوابگاه وابسته به دانشکده فنی و حرفه‌ای استاروبیلسک را هدف قرار دادند؛ ساختمانی که محل اقامت ۸۶ دانش‌آموز و دانشجو بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود. این حمله باعث فروریختن کامل ساختمان شد و به گفته منابع روسی، هیچ تأسیسات نظامی در نزدیکی محل وجود نداشت.

وزارت شرایط اضطراری روسیه شامگاه شنبه اعلام کرد شمار قربانیان حمله اوکراین به خوابگاه دانشجویی شهر استاروبیلسک در اقلیم خودمختار لوهانسک به ۲۱ کشته افزایش یافته است.

در بیانیه وزارت شرایط اضطراری روسیه آمده است: «تعداد کل قربانیان به ۶۳ نفر رسیده که از این میان ۲۱ نفر جان باخته‌اند.» این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اجساد تمامی قربانیان از زیر آوار بیرون کشیده شده است.